Eugenio Parreño, maquinista, sobre la hipótesis del error humano: "Las instalaciones pueden fallar y que no pase nada, podemos circular con las señales"

"Un accidente de estas características siempre tiene que producirse por una concatenación de hechos que tienen que cumplirse todos", sostiene este maquinista jubilado en Más Vale Tarde.

El accidente de tren en Urda (Toledo) ha dejado más de 70 muertos, con indicios de fallo humano tras un error del sistema LZB. El maquinista jubilado Eugenio Parreño señala que un accidente así requiere una serie de fallos concatenados, y que un error técnico aislado no debería haberlo causado si se siguen los protocolos. Renfe ha confirmado el incidente en la línea Madrid-Andalucía y ha habilitado cambios de billetes y el teléfono 900101020 para asistencia. Iryo también ofrece el 900001403 para afectados, actualizando información por sus canales oficiales.

Tras el catastrófico accidente de tren acontecido este miércoles en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de más de 70 personas, los primeros indicios apuntan a un fallo humano como causa principal, ya que, tras un fallo del sistema LZB, se reanudó la marcha con normalidad y no con marcha a la vista, como marcan los protocolos ferroviarios.

No obstante, el maquinista jubilado Eugenio Parreño asegura que "un accidente de estas características siempre tiene que producirse por una concatenación de hechos que tienen que cumplirse todos".

De hecho, sostiene que "un fallo de las instalaciones puede producirse sin dar lugar a nada", siempre y cuando el control y los propios maquinistas cumplan el reglamento de circulación.

"El LZB se puede ir y circulamos con las señales", concluye Parreño, que asegura que un fallo técnico, por sí solo, no debería haber provocado este accidente.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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