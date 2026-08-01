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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

"Hay que cazarlos"

"Una invasión organizada" e "importada por Sánchez": la crisis migratoria alimenta la ofensiva de la ultraderecha contra el Gobierno

Los detalles El diputado José María Figaredo asegura que "esto es una invasión organizada" y acusa al Gobierno de "llamar a toda África para que venga a invadir España".

"Una invasión organizada" e "importada por Sánchez": la crisis migratoria alimenta la ofensiva de la ultraderecha contra el Gobierno
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La crisis migratoria en Ceuta ha dado un nuevo impulso al discurso de la ultraderecha, que ha convertido la llegada masiva de migrantes en el eje de su ofensiva política contra el Gobierno. La formación de Santiago Abascal, Vox, ha inundado sus redes sociales con mensajes en los que habla de una "invasión" y responsabiliza directamente a Pedro Sánchez de la situación.

En uno de sus mensajes, Abascal sostiene que la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo ha provocado "una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta".

En otra publicación, eleva aún más el tono al afirmar que "cada puñalada y violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez", responsabilizando al presidente del Gobierno de las consecuencias que, a su juicio, tendrá la política migratoria.

Ese mensaje es compartido por otros dirigentes de la formación. El diputado José María Figaredo asegura que "esto es una invasión organizada" y acusa al Gobierno de "llamar a toda África para que venga a invadir España".

"Hay que cazarlos a todos"

Como respuesta, Vox plantea un endurecimiento de la política migratoria y defiende la devolución inmediata de quienes entren de forma irregular. "Hay que cazarlos a todos uno por uno y devolverlos por donde han venido", afirma Figaredo.

La ofensiva política no se limita al discurso y es que Vox ha anunciado que ordenará a sus representantes en los gobiernos autonómicos donde participa suspender las ayudas públicas a las ONG que, según sostiene el partido, colaboren con esa supuesta "invasión".

Pese a situarse al frente de esta ofensiva política, Santiago Abascal será el último de los líderes de las tres principales fuerzas nacionales en desplazarse a Ceuta. Su visita está prevista para este domingo y coincidirá con una concentración convocada frente a la Delegación del Gobierno bajo el lema de protestar contra lo que los convocantes califican de "gran invasión".

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