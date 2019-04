Grau recriminó a Barberá que él estaba pagando por Nóos cuando era cosa suya

"Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado con lo que haces y con lo que has incumplido, porque hay un tema que he pagado yo y sabes que es cosa tuya. Está la alcaldesa cagada", afirmó Alcón en una conversación con su hijo.

Según el sumario del caso Imelsa, esa conversación se produjo el día que el PP registró sus listas para las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, donde Alcón figuraba en el puesto 16, cuando las encuestas "más favorables" daban al PP 13 concejales en el Ayuntamiento de Valencia, "el número que me prometió a mí", afirma Alcón.

La exedil indicaba que, por ese motivo, Grau discutió con Barberá, y defendía que su marido, procesado en el caso Nóos, no había hablado nunca con Iñaki Urdangarin -"si no lo conoce", aseguraba-, y que le habían cogido "de chivo expiatorio".

"Tú como vas a hacer tráfico de influencias, cariño, o malversar dinero con una persona que no conoces y que no has firmado nada", reivindicada Alcón, quien destacaba además que Grau votó los convenios con Nóos en un "órgano colegiado" en el que tenía "un 17% de voto".