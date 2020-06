Carmen Calvo ha asegurado este martes que si los rebrotes de coronavirus se ven agravados, el Ejecutivo se plantea "decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo".

En una entrevista en 'Espejo Público', la vicepresidenta primera del Gobierno ha señalado que "ojalá" no lo tengan que hacer, pero serán "contundentes para proteger la salud" de los ciudadanos. Si bien, ha apuntado que estos casos "están controlados" y que esto entra "dentro de lo previsible".

"Llegado el momento el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad", ha señalado Calvo tras manifestar que en el momento en que la OMS decretó la pandemia, el Ejecutivo fue "responsable y prudente" con "la medida más severa: confinar".

Los brotes, parte de la nueva realidad

Calvo, que ha recordado que actualmente hay activos 12 brotes que están controlados, ha incidido en que los brotes "van a formar parte de nuestra realidad" y van a darse en España "y en todos lugares del mundo", por eso, ha subrayado que "lo importante" es la rapidez de detección y rastreo del caso para que "los controlemos lo más rápido posible".

"Lo importante es que todos los que tienen síntomas reaccionen muy rápido", ha reiterado al tiempo en el que insistía en que ahora es el momento de que "todos seamos capaces de contribuir con nuestra parte de responsabilidad".

En esta línea, ha indicado que los brotes "no necesitan una medida más allá que la sanitaria" y, en algún caso, volver a las fases de la desescalada donde la situación tenía algunas limitaciones.

Comparar el 8M con un aeropuerto es un dislate político

Sobre las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que este lunes aseguraba que aseguraba que "el Gobierno va a convertir Barajas en un nuevo 8M", la vicepresidenta ha asegurado que es un "distale": "Comparar el 8M con un aeropuerto es un dislate político propio de la actitud con la que el PP ha querido atravesar esta situación".

Calvo ha afirmado que a su parecer en el PP "no tienen madurez política" y ha destacado que Barajas tiene las mismas medidas que todos los aeropuertos europeos: "No podemos decidir tan unilateralmente, creo que esto lo sabe Egea, tenemos que ser recíprocos con las medidas (...) No podemos decir por un lado reactívese la economía y por otro lado decir lo contrario. En esto anda el PP, en una cosa y su contraria"