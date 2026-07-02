El Gobierno tacha de "barbaridad" las palabras de Feijóo sobre dónde votarán los nuevos inscritos: "Es una gran mentira"

El contexto Feijóo aseguró este lunes que habría personas que soliciten la nacionalidad española que podrían "no saber muy bien en qué provincia quiere votar". Según el Gobierno, la estrategia del líder del PP es "intentar competir con Vox".

El Gobierno ha calificado de "barbaridad" y "gran mentira" las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Feijóo afirmó que el Gobierno podría asignar provincia a votantes indecisos, lo que el Ejecutivo desmiente, explicando que la adscripción debe justificarse con documentos según tres criterios: última residencia en España, arraigo propio o de ascendientes. Además, el PP ha acusado al Gobierno de "ingeniería electoral" y de fabricar votantes, pese a que Feijóo antes apoyó dar nacionalidad a descendientes de emigrantes. También ha instado a los carteros a entregar votos por correo antes del plazo.

"Una barbaridad" y "una gran mentira". Así reaccionan desde el Gobierno a los comentarios del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los nuevos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuando ha asegurado que el Gobierno se reserva la "capacidad" para asignar una provincia a un solicitante que no sepa "muy bien en qué provincia quiere votar".

Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que el régimen de adscripción a una circunscripción "no es de libre elección", sino algo que debe justificarse documentalmente atendiendo a tres criterios básicos que, "en todo caso, deben ser respaldados documentalmente".

Estos tres criterios son: "municipio de su última residencia en España, de mayor arraigo propio, o de mayor arraigo de sus ascendientes". La Oficina del Censo Consular puede verificar o corregir la inscripción si la justificación es insuficiente, añaden.

En los últimos días hemos visto cómo el PP ha elevado su ofensiva agitando el fantasma del presunto pucherazo 'orquestado' por el Gobierno, con acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo. El líder del PP ha acusado al Gobierno de fabricar "dos millones y medio de votantes", a pesar de que en 2006 él mismo pidió que se concediese automáticamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes gallegos que nacieron en el extranjero.

Ese fantasma ha sobrevolado la 'ley de nietos', una ley que ahora sí que vale al PP y que incluso defendió en Argentina y Uruguay. "El compromiso que tenemos es muy claro, que es hacer una ley específica para que recuperen la nacionalidad los nacidos de españoles", dijo entonces. Ese fantasma también afectó al voto por correo; a los carteros, Feijóo les llegó a pedir, "con independencia de sus jefes, que repartan esos votos antes de que venza el plazo".

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