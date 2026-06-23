El Gobierno, sobre la sentencia del caso mascarillas: "El PSOE actuó. El que la hace, la paga. Se llame Ábalos o Ayuso"

¿Qué ha dicho? Óscar López ha cargado contra el PP por, a su juicio, "amparar y proteger" los "casos de corrupción" que afectan a Ayuso. "Por lo tanto, aquí no vale mezclarlo todo, no vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales", ha enfatizado.

El Gobierno ha recordado que tomó medidas ante el caso mascarillas del exministro José Luis Ábalos meses antes de que hubiera una sentencia en su contra y ha cargado contra el PP. "El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso", ha señalado el ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, López ha contrapuesto la respuesta del Gobierno y del PSOE ante los indicios que apuntaban a Ábalos con la actitud del PP, "volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el ministro, quienes creen en la política, en la separación de poderes y en la democracia saben que se dan casos de corrupción en la política, pero que "la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto"; al igual que "sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen".

Óscar López ha recalcado que desde el Gobierno tienen que claro que es "muy importante combatir la corrupción" y "el que la hace, la paga", se llame, según ha afirmado, "Ábalos o Ayuso".

Asimismo, López ha puesto el foco en que el PSOE ya "actuó" con "contundencia" tras las primeras investigaciones al exministro Ábalos y su exasesor en el caso mascarillas y lo hicieron, ha destacado, "meses antes de que hubiera una sentencia".

A este respecto, ha cargado contra el PP por, a su juicio, "amparar y proteger" los casos de corrupción que afectan a la presidenta madrileña. "Por lo tanto, aquí no vale mezclarlo todo, no vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales", ha enfatizado.

Tanto López como la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han reivindicado así la "tolerancia cero" ante la corrupción y, sin entrar a analizar la sentencia, han insistido en que el Ejecutivo asumió responsabilidades políticas "desde el primer momento".

"Vamos a trabajar con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha recalcado Saiz tras garantizar que la acción del Gobierno se sustenta en los valores de "integridad, transparencia y mérito".

Saiz ha asegurado que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan "sin matices" los comportamientos "que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno".

"De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha apuntado Saiz, que ha evitado además valorar los "detalles" de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.