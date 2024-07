El Gobierno insiste en tender la mano al Partido Popular para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, después de que desde el partido hayan avanzado ya su 'no' a la iniciativa que se votará el martes al Congreso y que contempla que la acogida de menores migrantes no acompañados sea obligatoria para el resto de autonomías cuando el territorio de llegada vea saturados sus recursos.

En entrevista con 'TVE' este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a que "esté a la altura porque en cuestión de solidaridad es muy claro: o se es solidario, o no se es solidario". "Como lo que tiene que ver con el racismo: o se es racista o no se es racista", ha apostillado.

Así, Saiz ha insistido en que "el Gobierno tiende la mano al conjunto del arco parlamentario para abordar una cuestión de Estado como la que está encima de la mesa" y ha reiterado que el Ejecutivo tiene la "mano tendida" al PP: "Espero que esté a la altura como principal partido de la oposición", ha recalcado.

La titular de Migraciones ha señalado además que esta "solidaridad que se exige al conjunto de las comunidades autónomas" en la proposición de ley "interpela al conjunto del arco parlamentario". "Es ahí donde tiene cada uno que retratarse", ha señalado.

Sus palabras llegan después de que, el domingo, los 'populares' avanzasen que votarían en contra de la proposición de ley registrada hace una semana por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, alegando que el Ejecutivo ha rechazado sus condiciones. Sin embargo, desde el Gobierno lo desmentían, reclamando al PP que vote a favor y no se esconda detrás de "excusas": "En ningún momento se le ha trasladado al PP el 'no'", señalaban fuentes gubernamentales.

El PP reprocha al Gobierno: "No quiere negociar"

Poco después, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha insistido también en la cadena pública que los 'populares' están "sorprendidos de que el Gobierno no quiera negociar ni una sola de las propuestas" de su partido. "Estamos muy lejos, pero no por falta de voluntad del PP, sino porque el propio Gobierno es incapaz de responder en positivo a ninguna de las medidas que le ha propuesto el PP", ha aseverado.

Además, el portavoz 'popular' ha opinado que al Ejecutivo "no le interesa en absoluto ningún pacto con el PP" porque "ya tiene el acuerdo garantizado de sus socios". Con el 'no' de su partido, sin embargo, lo cierto es que los ojos están puestos en ERC, cuyo 'sí' no está asegurado, y Junts, que se ha mostrado radicalmente en contra.

La modificación de la ley de extranjería irá este martes a un 'súper pleno' en la Cámara Baja, el último del periodo de sesiones, en el que también se votarán otros dos asuntos clave: los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el techo de gasto.