El Partido Popular ha avanzado este domingo que votará en contra de la reforma de la ley de extranjería que propone el Gobierno, según han informado fuentes del PP a laSexta. Los de Alberto Núñez Feijóo han alegado que el Gobierno ha rechazado sus condiciones. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han tildado de "incorrectas las informaciones emitidas por parte del PP" y han pedido que vote 'sí' y no se esconda detrás de "excusas": "En ningún momento se le ha trasladado al PP el 'no'".

Por un lado, las fuentes de Génova han señalado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "se ha puesto en contacto en el día de hoy con el portavoz parlamentario" del partido, Miguel Tellado, y les ha confirmado que "no ve posible aceptar las condiciones fijadas por el Partido Popular para tramitar la ley de extranjería". Pero las fuentes del Gobierno han desmentido que sea así, añadiendo que en la conversación por escrito "en ningún momento se le ha trasladado al PP el 'no' a negociar del Gobierno ante sus peticiones".

Desde el PP añaden que el ministro ha emplazado a Tellado "a mejorar el texto en el trámite de enmiendas, por lo que da por supuesto que el martes se aprobará la tramitación". "Es decir, el Gobierno da por hecho que conseguirá los votos de Junts", han sostenido las fuentes de Génova. A esto también responden desde Moncloa es "todo lo contrario, si este martes se admite a trámite la proposición de ley del grupo Socialista, Sumar y Coalición Canaria, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios, incluido el PP".

Choque a pocas horas del debate

Y han agregado que el "ministro también le ha trasladado que algunas de las propuestas del PP ya se contemplan en el texto registrado en el Congreso". Y recogen que están incluidas cuestiones como "no exceptuar a ningún territorio"; "la posibilidad de que la emergencia se amplíe a otros territorios, si esta se produce". También añaden que el ministro Torres también "ha trasladado a Tellado que la propuesta del PP nacional para que los niños dubitados se queden en Canarias choca contra la voluntad del Gobierno de las islas (CC-PP)".

Por último, señalan que cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes y otras, pueden tratarse y acordarse, y así se lo ha trasladado Torres a Tellado, en el debate parlamentario. Así responden a un PP que cree que "fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto", pero que "la negativa del Gobierno no les permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo".

El Partido Popular ha admitido que el "tono ha sido más que correcto pero el Gobierno no acepta sus condiciones". "El texto que proponen no es el nuestro. Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles", han sostenido y han asegurado que "el ministro da por hecho que sacará adelante la toma en consideración": "Suponemos que con Junts". "Nosotros en ese planteamiento no podemos acompañarlos", han zanjado. Mientras, el ministro Torres ha pedido al PP que "vote 'sí' y que no se esconda detrás de excusas para, al final, practicar políticas insolidarias".