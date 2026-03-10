El Gobierno rechaza el giro de Von der Leyen: "La alternativa al orden internacional son el desorden y la guerra"

El contexto Según Von der Leyen, la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá". Pero desde el Gobierno de España rechazan este planteamiento e insisten en que Europa tiene que elegir: "O el derecho o la fuerza".

El Gobierno español rechaza las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien afirmó que Europa no puede seguir siendo la "guardiana del viejo orden". Desde Moncloa, defienden el respeto al orden internacional, argumentando que la alternativa sería la fuerza y el desorden. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, subraya la importancia de elegir entre el derecho y la fuerza. Por su parte, Teresa Ribera, exministra y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, discrepa con Von der Leyen, advirtiendo que cuestionar el derecho internacional es peligroso. En contraste, el PP apoya la postura de Von der Leyen.

Para el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Europa tiene que elegir: "o el derecho o la fuerza, o el progreso o una involución histórica". Así lo ha asegurado el ministro después de que Von der Leyen haya legitimado la guerra de Trump en Irán.

"Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bienintencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico. Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", aseguró la presidenta de la Comisión Europea.

Es más, según Von der Leyen, la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá". Pero desde el Gobierno de España rechazan este planteamiento. "No hay una oposición entre un antiguo orden y un nuevo orden que lo sustituiría", ha asegurado Albares.

De esta manera, el ministro ha puesto de ejemplo al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien este martes se ha desmarcado de la presidenta de la Comisión Europea y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional".

Más tajante ha sido la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea. Ribera ha admitido que discrepa abiertamente con la presidenta el Ejecutivo comunitario sobre la postura de la Unión Europea tras la escalada bélica en Oriente Próximo, y ha advertido que es "muy peligroso" entrar en un debate que "parece cuestionar el derecho internacional".

Una posición, en cambio, que sí aplaude el PP. En el partido de Alberto Núñez Feijóo defienden que Europa no puede hacer nada, y que lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea es de Perogrullo.