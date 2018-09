El Gobierno no prevé revocar ningún contrato de armamento con Arabia Saudí ni suspender nuevas ventas

El Ejecutivo no prevé revocar los contratos de armamento con Arabia Saudí, según asegura la cadena SER. Al respecto, Pedro Sánchez se lava las manos sobre el uso que haga Arabia Saudí de las bombas. "Nuestra responsabilidad llega hasta nuestras fronteras", dijo en El Objetivo de Ana Pastor.

Pedro Sánchez insistió en recordar que el contrato de la venta de armas a Arabia Saudí fue firmado por el anterior Gobierno y sobre el uso que pueda hacer este país de las bombas, el presidente afirmó que "no podemos entrar en lo que hagan terceros países".

Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró que aunque el contrato de venta de armas no especifica que no vayan a ser utilizadas contra la población civil en el conflicto en Yemen son "láser de alta precisión" y no se van a equivocar "matando yemeníes".

El Ministerio de Defensa avanzó primero que el contrato se cancelaría y se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, lo que podría haber puesto en riesgo a su vez el contrato con ese país para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que cancele la venta de armas a Arabia Saudí para evitar "pasar a la Historia como cómplices de los crímenes de guerra de Yemen".

"Tras más de tres años de devastadora guerra civil en Yemen, con miles de muertes de civiles y una lista de claros crímenes de guerra que no deja de crecer, no hay excusa posible para que España, o cualquier otro país, siga armando a la coalición dirigida por Arabia Saudí", indica en un comunicado el director adjunto del Programa de Asuntos Globales de la organización, Steve Cockburn.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que adopte un "enfoque basado en principios y respetuoso con la ley" y que suspenda todas las transferencias de armas que podrían "aumentar el terrible sufrimiento de la población civil yemení". "Pedimos a España que sea un ejemplo para otros países y ponga fin a este vergonzoso capítulo de su historia. (...) El Gobierno debe dejar de autorizar exportaciones de armas a Arabia Saudí si no quiere arriesgarse a ser cómplice de crímenes de guerra", ha incidido la organización.

A juicio de la organización, cualquier otra medida que no sea la cancelación de los contratos "dará a entender inequívocamente que el Gobierno español se preocupa más de proteger sus intereses económicos que de las vidas de la población civil de Yemen".