El Gobierno pide evitar los desplazamientos ante este temporal de nieve, frío y hielo, y advierte de la que la situación es todavía muy complicada: "Es una ola de frío intensa. La nieve dejará paso al hielo que es igual de peligroso. Nuestro compromiso es facilitar los bienes esenciales y mantener las instalaciones".

Palabras del ministro de Interior, Grande-Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que han dado una rueda de prensa para informar de las últimas noticias sobre el temporal. Por cierto, que el Partido Popular ha pedido que Ábalos comparezca en el Congreso para informar de su gestión previa y posterior a Filomena.

"Costará recuperar la normalidad y pido evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible", ha dicho Ábalos, y Marlaska ha insistido en que hay que quedarse en casa: "Es necesario aplazar cualquier desplazamiento que sea evitable, por seguridad y para no interrumpir el trabajo de los operarios de la red viaria".

Recuerdan que esto "no ha terminado. Tenemos por delante días difíciles. Estamos en alerta, dispuestos y dedicados", y excepto en una decena de municipios con cortes eléctricos -ha dicho- está asegurado el suministro eléctrico y de gas: "Los principales centros de transporte y logísticos están recuperando poco a poco la normalidad. Los accesos a Mercamadrid han quedado hoy despejados".

Madrid, ¿zona catastrófica?

Sobre la petición de Madrid para ser declarada zona catastrófica, "estamos en esa fase de que los servicios públicos funcionen y ya estamos empezando a tomar nota y a evaluar todos los perjuicios que se van a ir rogando y en ese sentido dar una respuesta a las necesidades que evidentemente y trágicamente están sucediendo".

Grande-Marlaska también se ha referido a la coordinación y la cooperación entre comunidades: "Los ciudadanos pueden estar satisfechos de que ha sido". Ha señalado que hay un sistema de protección civil es nacional, pero "los niveles de emergencia son competencia de las Comunidades Autónomas, atendiendo a las circunstancias concretas y a lo que los técnicos recomiendan".

"Vivimos las condiciones meteorológicas más adversas de los últimos tiempos. Pese a la gravedad de la situación, muchas comunidades ya han podido iniciar la desescalada de sus planes de emergencias", ha asegurado el ministro del Interior.

Ante las críticas de Díaz Ayuso por no declarar ya Madrid zona catastrófica -hoy mismo se ha referido al Gobierno como "manirroto"- Margarita Robles ha sido contundente: "Todas las administraciones debemos de trabajar unidos y no hacer una lectura política o partidista. Siempre nos van a encontrar trabajando para los ciudadanos que nos piden que estemos unidos". "No es aceptable que se haga una utilización política", ha añadido.

La ministra de Defensa ha insistido: "El Gobierno no está regateando ningún esfuerzo. La Unidad Militar de Emergencia y el Ejército se va a seguir volcando para recuperar esa normalidad". Mucha precaución, mucha prudencia y que los ciudadanos tengan la tranquilidad que en una situación como la que estamos viviendo desde los servicios de protección civil y el Ejército van a estar permanentemente volcados en aquellas necesidades para acceder a los centros sanitarios y la movilidad se pueda realizar". "Vamos a seguir trabajando, vendrán los refuerzos que sean necesarios".