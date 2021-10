Pablo Casado ha instado en el Congreso al presidente del Gobierno a sentarse para negociar la renovación del "resto de órganos constitucionales" al margen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una propuesta que ha sorprendido al Ejecutivo, que ha recordado que ellos quieren "renovar todos" porque "la ley no habla de lo que le apetece al PP".

"Usted ha incumplido la promesa de despolitizar la justicia. ¿Por qué no permite que los jueces elijan a los jueces? Le hago una propuesta: renovemos ya el resto de órganos constitucionales". Unas declaraciones a las que Pedro Sánchez ha respondido en una de wsus intervenciones en la Cámara Baja. "El compromiso del PSOE es renovar los órganos constitucionales, pero les necesitamos y ustedes no quieren. Cumpla con la legalidad, no tenga una visión ventajista".

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha tendido la mano a los 'populares' pero ha recordado que "hay que renovar todos los órganos". "Parece que quieren cumplir la Constitución, al menos en parte. Nosotros estamos dispuestos a renovar todos los órganos porque el bloqueo del PP es una anomalía", ha señalado.

De hecho, se ha puesto en contacto con el secretario general del partido, Teodoro García Egea, para comenzar con las negociaciones. Los dos han acordado, según ha podido saber laSexta, fijar cuanto antes una fecha para la primera reunión, aunque el ministro ha ofrecido la posibilidad de verse hoy mismo.

Si bien, en declaraciones previas Bolaños ha dejado claro que el Gobierno "quiere renovar todos". En este sentido, ha recordado que el CGPJ lleva bloqueado casi tres años, desde diciembre de 2018, y ha instado al PP "a cumplir la ley". "Nuestra idea es renovar todos porque la ley no habla de lo que le apetece al PP", ha sentenciado.

Por su parte, fuentes del PP han indicado a esta cadena que su presidente "siempre se ha mostrado a favor de hablar con el Gobierno para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales, pero Sánchez siempre le ha insultado". Los 'populares' defienden empezar a "negociar la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo".

"La renovación del CGPJ también se puede producir, siempre y cuando avancemos en el reforzamiento de la independencia judicial en base a los estándares europeos, como piden los jueces, la UE y la gran mayoría de españoles", han apuntado al respecto.