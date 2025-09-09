El Gobierno insiste en la inocencia del fiscal general ante la apertura de juicio: "Ha defendido la verdad y perseguido el delito"

El contexto El juez Hurtado sienta en el banquillo a García Ortiz por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso.

El Gobierno ha reaccionado a la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la ministra portavoz, Pilar Alegría, expresando respeto por la decisión judicial y defendiendo su inocencia. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha reafirmado la confianza del Ejecutivo en García Ortiz, destacando su compromiso con la verdad y la justicia. Desde el ala de Sumar, Sira Rego ha expresado su deseo de que la justicia siga su curso y de que el fiscal no dimita. Por otro lado, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, exige su dimisión y acusa al Gobierno de "degradación institucional".

Primera reacción del Gobierno a la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Minutos después de conocerse la decisión del juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Álvaro García Hurtado, la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha manifestado su "respeto a esta resolución", pero ha insistido en defender la inocencia del jefe del Ministerio Público.

Lo ha hecho a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Este Gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia", ha aseverado la también titular de Educación. "Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Todo el respeto a esta resolución y toda la confianza hacia el fiscal general del Estado", ha zanjado.

Desde el ala de Sumar del Gobierno, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho una primera valoración minutos después en Al Rojo Vivo, donde ha manifestado su deseo de que "la justicia siga su curso" y de "que todo se resuelva de la mejor manera", si bien ha apostillado que el proceso "como mínimo, es sorprendente, con todo lo que ha ido ocurriendo durante todo este tiempo". Además, ha trasladado que, a su juicio, el fiscal general "no debe dimitir".

El PP reclama su dimisión

Y es su dimisión, precisamente, lo que se han apresurado a reclamar desde el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de someter al país a una "degradación institucional" que es "insoportable". "Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo", ha advertido, en un mensaje en la red social 'X', en la que alude a otras causas judiciales que afectan al entorno del presidente.

"Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos", ha remachado.