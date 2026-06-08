El Gobierno ignora las anotaciones de Leire Díez que apuntarían a Sánchez e insiste en que no se reunió con la fontanera del PSOE

El contexto En una de las páginas de las agendas de la supuesta fontanera del PSOE se pueden leer mensajes que apuntarían a Sánchez, como una en la que señala que una "posible estrategia" es "ser abogado del hermano de P. S.".

El Gobierno ha decidido ignorar las anotaciones en las agendas de Leire Díez, que mencionan a Pedro Sánchez, considerándolas simples notas personales. Desde Moncloa aclaran que no entrarán en especulaciones y que Sánchez nunca se reunió con Díez ni conoció sus actividades. Las agendas, parte del caso investigado por la Audiencia Nacional, sugieren la influencia de Sánchez en temas como el control editorial y mencionan filtraciones de mensajes con José Luis Ábalos. El ministro Félix Bolaños enfatiza la importancia de dejar actuar a la Justicia, subrayando que el Estado de Derecho funciona adecuadamente. Además, apoya a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

El Gobierno ha reaccionado a las anotaciones que aparecen en las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez y que apuntan a Pedro Sánchez, señalando que van a "ignorarlas". Desde Moncloa han explicado que interprentan que esos cuadernos son "un tipo de blogs de notas donde apuntaba sus cosas", dejando claro que no van a entrar en el "terreno de las especulaciones".

En dichas agendas, la presunta fontanera del PSOE, escribió varias veces "Pedro Sánchez", "P.S." o "presidente", en diferentes contextos, aludiendo, por ejemplo, a la influencia que "P.S." habría ejercido en el "control" de una línea editorial o a una "reunión".

Así consta en una de las libretas intervenidas a la exmilitante socialista por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporadas al sumario del 'caso Leire Díez', en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama liderada por Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para obstaculizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

En concreto, Díez apuntó en esta agenda, del año 2025, el término "presidente" en dos ocasiones, con motivo de la filtración a la prensa de algunos mensajes de Whatsapp entre Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión y a la espera de la sentencia del juicio del Tribunal Supremo sobre presuntos amaños en la compra de material sanitario.

Así, la exmilitante redactó: "UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos. Lo han intentado blanquear diciendo que ha habido un confidente, pero no han dado el nombre. Está detrás el PP y el que lo aflora todo es Gordillo Moreno. Lo aflora y saca en el Congreso esa información".

En otra anotación, desvelada en exclusiva en laSexta Xplica, se puede leer cómo dice que una de las posibles estratregias es "ser el abogado del hermano de P. S.". Precisamente, una de las cosas que Leire Díez pretendía es que el abogado Luis Sáenz de Tejada fuera el letrado del hermano de Pedro Sánchez. Intentó incluso personarse en la causa e hizo acciones contra la jueza instructora del caso de David Sánchez.

En este mensaje, por tanto, Leire Díez apunta al presidente del Gobierno como ese P. S. sobre el que hay varias anotaciones en sus agendas.

Ahora, desde Moncloa reaccionan a dicha información pidiendo que se deje "trabajar a la Justicia" e insistiendo en que el presidente del Gobierno nunca se ha reunido con Leire Díez. "Nunca ha avalado ni ha conocido ni ha sido informado de sus actividades", han asegurado, añadiendo que este es un comportamiento que "nunca hubiera tolerado".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha indicado que no normaliza los casos que rodean al PSOE, dejando claro que él "no infravalora la gravedad" de los hechos que se están investigando. Sin embargo, ha reiterado que lo importante ahora es dejar actuar a la Justicia.

"La existencia de las causas es la prueba de que el Estado de Derecho funciona. Esos tiempos van en paralelo con la realidad de un país que funciona perfectamente", ha recalcado.

Un momento que ha aprovechado para mostrar todo su apoyo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. "Ha dado las explicaciones de lo que sucedió", ha insistido, indicando que por supuesto que "sigue gozando de la confianza del Gobierno".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.