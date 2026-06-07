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Hasta en dos ocasiones

Leire Díez también abordó el caso Negreira en sus agendas: vinculó la imputación de Rosell con "una investigación ilegal de Villarejo"

El contexto José María Enríquez Negreira está siendo investigado por los 8,4 millones de euros que el F.C. Barcelona le pagó durante 17 años mientras ostentaba todavía el puesto en el CTA.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.Europa Press
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En las agendas y documentos intervenidos a la fontanera del PSOE, Leire Díez, hay muchos nombres, siglas y anotaciones. Muchas de ellas están relacionadas con asuntos de los socialistas, pero en sus libretas también figura, en al menos dos ocasiones, el nombre de Negreira.

El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, está siendo investigado por los pagos que el Fútbol Club Barcelona le realizó durante 17 años por valor de 8,4 millones de euros y su nombre ha aparecido en los documentos intervenidos a la fontanera del PSOE.

La primera referencia que se encuentra es completamente descontextualizada en una de sus agendas. Ahí simplemente aparece el nombre de Negreira en un listado de anotaciones que había realizado Leire Díez.

En cambio, la segunda sí tiene más información al encontrarse en un documento de trabajo sobre sus "investigaciones" en el que se presenta al expresidente del Barça Sandro Rosell como "víctima de la justicia española y objetivo prioritario de las cloacas del Estado", al tiempo que se vincula su imputación en el caso Negreira con "investigaciones ilegales de Villarejo".

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