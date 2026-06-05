Leire Díez presumía de su acceso a la directora general de la Guardia Civil en sus conversaciones con la abogada de Koldo: "Pásaselo a Mercedes"

Los detalles La Unidad Central Operativa tiene conversaciones de Leire Díez con la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en las que ésta comenta sus quejas a la directora de la Guardia Civil por las filtraciones de la UCO.

El sumario al que ha accedido laSexta revela que Leire Díez, vinculada al PSOE, mantenía comunicación con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, presumiendo de dicho acceso. Las conversaciones con la abogada Leticia de la Hoz muestran que Díez compartía quejas sobre supuestas filtraciones de la UCO, aunque nunca se sancionaron a agentes. El juez investiga si González impulsó investigaciones internas debido a presiones de Díez, ya que tres noticias motivaron pesquisas archivadas. Estas incluían un correo de Begoña Gómez y mensajes entre Sánchez y Ábalos, pero ninguna prosperó.

Leire Díez no solo se reunió en tres ocasiones con la directora de la Guardia Civil, sino que también presumía de su acceso a Mercedes González. La Unidad Central Operativa (UCO) tiene conversaciones de Leire Díez con la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en las que ésta comenta sus quejas a la directora de la Guardia Civil por las filtraciones de la UCO, que aunque se investigaron a varios agentes, nunca hubo sanción.

Estos detalles del sumario cuestionan lo que ha dicho Mercedes González, quien ha asegurado que los encuentros no trataron sobre el trabajo de González y que tampoco se desarrollaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Según recoge el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, Leire Díez presumía de su acceso a la directora general de la Guardia Civil. En una de las conversaciones que mantuvieron entre la abogada de Koldo García y la fontanera del PSOE, Leticia de la Hoz le comenta lo siguiente: "Lo fuerte es que la UCO sea quien denuncie, filtre. No hay derecho. Pásaselo a Mercedes a ver qué opina". "Se lo acabo de pasar", responde Leire, ante lo que la abogada dice: "Muy bien!!!"

Hablaban de supuestas filtraciones que nunca se demostraron de agentes de la UCO a la prensa sobre investigados del PSOE. En otra conversación que mantuvieron ambas, Leire Díez escribe a la abogada de Koldo para decirle que "acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO". "Dile a tu amiga que te debe más que una comida, la comida de todo un año", responde Leticia de la Hoz.

En el sumario, la UCO recoge la agenda de Leire Díez donde, entre otras cosas, anota lo siguiente: "Investigación interna G.C. para filtraciones". Esta anotación demostraría que la fontanera del PSOE estaba pendiente de estas investigaciones internas.

Anotación de Leire Díez en su agenda

El juez investiga si fueron impulsadas por Mercedes González sucumbiendo a las presiones de Leire Díez. Es lo que sospechan los investigadores, porque al menos tres noticias motivaron casi de inmediato tres investigaciones internas y las tres fueron archivadas.

Una en 'OKDiario' en la que aparecía el correo electrónico de Begoña Gómez, publicada en noviembre de 2024. Motivó una investigación solo un mes después. La segunda, publicada en mayo de 2025 por 'El Mundo', sobre whatsapps intercambiados entre Sánchez y Ábalos, fue frenada en seco por el juez Leopoldo Puente. La tercera, en septiembre de 2025, apuntaba al DAO, Manuel Llamas, que estaría intentado frenar las investigaciones de la UCO. Tampoco prosperó.