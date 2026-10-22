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Acuerdo con los sindicatos

El Gobierno confirma que el 1 de enero se subirá el sueldo a los funcionarios

El contexto En una entrevista en el programa 'Las Mañanas', Óscar López ha insistido en que el Ejecutivo "cumple con sus compromisos, y más con los sindicatos", por lo que el salario de los empleados públicos "sí se va a subir".

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles. EFE/ Rodrigo Jiménez
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el 1 de enero se subirá el sueldo de los funcionarios, aunque no ha dado la fecha en la que el Gobierno procederá a aprobar esta medida.

En una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, ha insistido en que el Ejecutivo "cumple con sus compromisos, y más con los sindicatos", por lo que el salario de los empleados públicos "sí se va a subir".

"Es un compromiso que alcanzó este Gobierno con todas las centrales sindicales" e "hicimos un acuerdo que era para cuatro años. Ya se cumplió, por supuesto, el año pasado y se tiene que cumplir el año que viene, el 1 de enero", ha detallado.

CCOO, UGT y CSIF ya dijeron esta misma semana que el Gobierno se había comprometido con ellos a subir el salario de los empleados públicos en un 4,5% en 2027.

El acuerdo con el Ejecutivo establecía un incremento salarial fijo del 2,5% para 2025, un incremento fijo del 1,5 % y un incremento variable (dependiendo de la evolución del IPC) del 0,5 % para 2026, y un incremento fijo del 4,5 % para el año 2027.

CCOO ha exigido al Gobierno "que diga cuándo lo va a aprobar", mientras que UGT y CSIF han considerado que debería suceder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos.

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