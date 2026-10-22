Bustinduy estalla contra Ayuso y Abascal y el "espectáculo" de la visita de Milei: "¿Pero qué tipo de patriotismo es este?"

¿Qué ha dicho? "Ayuso le recibió ahí de tapadillo, ¿no? Podían haber quedado el ático para que no lo viera nadie", ha criticado Bustinduy en una entrevista en Al Rojo Vivo.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, criticó duramente en Al Rojo Vivo a Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y la visita del presidente argentino Javier Milei. Bustinduy calificó la visita de Milei como un "espectáculo" y criticó a quienes lo apoyan, comparándolos con aquellos que desmantelan servicios públicos en Argentina. Señaló que la derecha española busca desmantelar lo público para beneficio privado y cuestionó su patriotismo. Bustinduy instó a la clase trabajadora a tomar conciencia y movilizarse para defender los derechos conseguidos tras décadas de luchas, advirtiendo sobre el modelo que defiende la derecha.

El nuevo portavoz de Frente Amplio y actual ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha estallado este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el "espectáculo" de la visita del presidente argentino, Javier Milei.

"Menudo espectáculo, ¿eh?", ha comentado Bustinduy sobre la visita de Milei a España. Además, ha dicho que lo que es todavía "peor" es el "espectáculo de los que ayer se escondieron después de llevar toda la legislatura 'jaja' con la motosierra".

"Cuando miras a Argentina y ves que a los jubilados les han recortado la pensión, que se han cargado la sanidad pública, que están desmantelando la educación pública, que crece la pobreza en todas partes... Eso es lo que quieren hacer aquí, por eso se esconden. Como se escondía Feijóo en los debates en la campaña anterior, todo el mundo lo recuerda, ¿no?", ha señalado el ministro.

"Ayuso le recibió ahí de tapadillo, ¿no? Podían haber quedado el ático para que no lo viera nadie", ha criticado Bustinduy, quien ha señalado que "es una vergüenza como país". "Y es que van de patriotas luego. Dicen "yo soy el que defiende a España, mira cuántas banderas llevo encima", pero traes a un señor aquí a insultarnos a todos", ha apuntado.

"Si esto pasara en Francia, si fuera un presidente extranjero a Francia a insultar al presidente del gobierno, como hizo este impresentable y maleducado ayer, es que habría una condena unánime, habría un escándalo", ha asegurado.

"¿Qué derecha es esta que dobla la espalda ante Trump, ante Netanyahu, ante Milei y que sirve sus intereses antes que los de su propio país? ¿Pero qué tipo de patriotismo es este? Patriota es el que defiende las condiciones de vida de su gente y la dignidad de su pueblo. Son todo lo contrario", ha dicho tajante.

Por otro lado, el ahora portavoz de Frente Amplio ha señalado que "la visita de Milei tiene la virtud de ser un ejemplo: de ilustrar en qué quieren convertir nuestro país". "Yo confío en la inteligencia política de la clase trabajadora en este país. Que miren a Argentina, que miren a Chile, que miren a los Estados Unidos de Donald Trump. Es un proyecto de clase para servir a los de arriba", ha señalado.

Así, ha hecho hincapié en que lo que quiere hacer la derecha si llega al poder es "desmantelar lo que es de todos, desmantelar lo público para hacer negocio entre cuatro y repartírselo". "La gente tiene que tomar conciencia de esto, que despierten, que miren cuál es el modelo que defienden y que se organicen y se movilicen para defender los derechos de la clase trabajadora que ha costado décadas de luchas conseguir", ha añadido.

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