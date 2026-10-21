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CONEXIONES CON EL ÁRTICO

Europa construirá un cable que le conecte Groenlandia para mejorar su presencia estrátegica en el Ártico

Los detalles La iniciativa busca mejorar las comunicaciones y la capacidad de respuesta militar en una región clave por sus rutas marítimas, sus recursos naturales y la creciente competencia geopolítica con Rusia.

Europa construirá un cable que le conecte Groenlandia para mejorar su presencia estrátegica en el Ártico

Un cable submarino de más de 3.900 kilómetros es el nuevo proyecto de Europa para conectar el continente con Groenlandia y, en un futuro, con Canadá, Japón y Corea del Sur. En esta ocasión, el Ártico no está en el foco mediático por el deshielo y las condiciones climáticas, sino por una cuestión estratégica.

Entre los intereses que podría tener Europa en estos territorios se encuentran recursos minerales o rutas marítimas. Además, el proyecto incorpora objetivos militares, como mejorar las infraestructura para movilizar tropas al Ártico, previendo que Rusia o Estados Unidos próximamente podrían hacer por ocuparlo. Este cable no sería una conexión aislada, sino que serviría como apoyo al trabajo de recopilación de información que ya hace una red de satélites, de cara a tener una capacidad de respuesta rápida ante posibles acciones de otros países.

En cuanto a la función de ruta marítima, los siguientes pasos a seguir requieren rompehielos para que en un futuro puedan pasar embarcaciones. Más allá de eso, no se pretende hacer nada con los recursos fósiles, como el petróleo, que hay bajo los grandes bloques de hielo. Lo que sí se querría aprovechar son las energías renovables de la zona.

El proyecto lo ha iniciado Europa sola. Sin embargo, Canadá es el socio preferido para cuando este haya avanzado.

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