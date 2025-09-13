La agencia S&P sube la calificación de España a A+ por su crecimiento económico y Cuerpo asegura que su "política funciona"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el pasado día

Los detalles La empresa estadounidense de calificación ha percibido cómo la economía española ha rebajado su deuda y potenciado el empleo durante los últimos años.

La agencia de calificación S&P ha mejorado la calificación crediticia de España de A a A+, reconociendo la mejora en su posición financiera. Esta decisión se debe a la reducción de la deuda y al aumento del empleo en el país, lo que ha fortalecido su resistencia a crisis económicas. Factores como la inmigración, las reformas estructurales y la inversión han impulsado la demanda interna, previendo un crecimiento del PIB del 2,6%, tres veces más que la Eurozona. S&P destaca la protección de España frente a aranceles estadounidenses debido a su economía de servicios. Sin embargo, advierte que un deterioro presupuestario podría afectar la calificación.

Además de fortalecer la economía de manera notable, las condiciones en las que se encuentran han "mejorado" la "resistencia general" del país "a las crisis económicas", ofreciendo una menor vulnerabilidad.

Por su parte, la agencia estadounidense señala que la inmigración, reformas estructurales y la gran actividad inversora también han impulsado la demanda interna, por lo que se prevé que el PIB crezca al 2,6%. Conforme a los datos, España crecería económicamente tres veces más que la Eurozona.

El informe, publicado este viernes, destaca una mayor resistencia del territorio español "a perturbaciones externas": "En nuestra opinión, el hecho de que la española sea una economía de servicios y que su exposición comercial a Estados Unidos sea limitada, la protege de las consecuencias inmediatas de los aranceles estadounidenses sobre los bienes".

Por ello, S&P ha confiado en la perspectiva "estable" de España y en un crecimiento "sólido" de su economía para mejorar la calificación de su deuda. Desde la agencia sostienen que, entre otros, un deterioro de términos presupuestarios podría rebajar la nota.

"Esto podría ser consecuencia de desviaciones presupuestarias en un contexto de elevada fragmentación política, o si las tensiones comerciales erosionaran significativamente los superávits por cuenta corriente de España", expresan.

Mientras, el minisro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciaba "buenas noticias económicas" en su perfil de X: "La agencia de calificación S&P ha mejorado la calificación de nuestra deuda, confirmando el gran desempeño y las buenas perspectivas de la economía española para próximos años. Resultado de un trabajo bien hecho y política económica que funciona".