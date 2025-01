El Gobierno carga contra el PP y Mazón "por su misera moral" al mezclar la DANA y Gaza: "¿Qué se puede esperar de este inmoral?"

El Gobierno sale en tromba contra las afirmaciones del PP de que llegan antes las ayudas "si se piden en árabe", en una desafortunada comparación de los 'populares' de las ayudas a Gaza y a la DANA en Valencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tachado de inmoral al presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que este jueves en su primera sesión del año en Les Corts insistía en que Valencia ha recibido cero ayudas directas.

"Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez", decía Mazón. Después, el perfil oficial del PP en X escribía: "Si pides la ayuda en árabe llega antes".

Una comparación tachada desde la izquierda de xenófoba. El titular de Interior se ha mostrado contundente hoy en una entrevista en RNE. "Me parece de la máxima inmoralidad, ¿qué se puede esperar de alguien que mintió a los valencianos?, ¿qué se puede esperar de este inmoral? No sé cómo después de esta inmoralidad no ha sido contradicho todavía por la dirección del PP", ha espetado el socialista. "El tuit del PP de ayer es pura xenofobia, articulan bulos propios de la ultra derecha", ha insistido Marlaska. Un intento de paralelismo entre Gaza y Valencia articulado en "términos falsos" que para los socialistas supone un "salto" del PP en "manifestaciones de desinformación".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado que el PP "engorda el fango del que se alimenta con bulos, racismo y crispación utilizando la guerra y la tragedia de la DANA. Cuánta bajeza e irresponsabilidad". "Sin humanidad ni proyecto, Feijóo y su partido están en el extrarradio del sistema", ha publicado el socialista en X.

En la misma línea, también en redes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha publicado que ese tuit "refleja inhumanidad, miseria moral y racismo. Haría bien el Partido Popular en borrar esta barbaridad que les sitúa a la derecha de VOX".

La realidad de los datos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que las declaraciones del president de la Generalitat "dan cierto rubor" por lo que significan desde el punto de vista de la solidaridad, además de que "son falsas". Así, ha querido dejar claro que ya han llegado a la zona afectada más de 1.450 millones de euros en ayudas directas, y en las últimas semanas "se están acelerando", y ha detallado que ya se han cubierto en torno a cuatro de cada 10 de las ayudas solicitadas al consorcio.

Cuerpo ha reconocido que son "muy conscientes de que dada la gravedad de la situación en la que están, por muy rápido que lleguen (las ayudas) para ellos nunca va a ser suficiente". "Tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir poniendo todo el esfuerzo necesario", ha dicho Cuerpo, quien ha recordado que ya se solicitó en noviembre la ayuda del Fondo de Solidaridad a Bruselas y ahora la Comisión Europea da un plazo de 12 semanas para aportar la documentación necesaria que avale la cantidad que se pide.

Concretamente, según datos de La Moncloa, hasta ahora el Gobierno ha abonado 1.432.549.954,17 euros en ayudas directas para paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres, daños en establecimientos y comunidades de propietarios, gastos de corporaciones locales y por prestación de bienes o servicios. En total se han registras 38.613 solicitudes de ayuda.

Se han abonado 53.116.475 euros, de los cuales 48.292.475 euros son en concepto de anticipos de ayudas por datos en viviendas y enseres (2.034 familias) y 4.824.000 euros por ayudas por fallecimiento (62 familias).

