El PP tira de medias verdades y xenofobia para vincular las ayudas por la DANA y por la masacre en Gaza: "Si la pides en árabe, te llega antes"

¿Qué tienen que ver las ayudas a la DANA con la masacre de Gaza? El Partido Popular ha unido este jueves ambos conceptos en una publicación en redes sociales, un batiburrillo de medias verdades y mucha xenofobia. Vinculan un supuesto retraso de dinero para los afectados de la DANA con una ayuda de emergencia lista para Gaza tras el acuerdo de paz, para ayudar a los gazatíes que están agonizando.

Concluye, además, el partido de Feijóo que "si pides la ayuda en árabe llega antes". Es escandaloso porque están vinculando el supuesto retraso de dinero para los afectados de la DANA de Valencia con una ayuda de emergencia para los gazatíes tras la masacre que han vivido y aún siguen viviendo.

Mazón bromea con la ayuda a Gaza

No solo es escandaloso el tinte racista del tuit, también la comparación en sí. Lejos de parecer una improvisación, lo cierto es que primero lo habían utilizado en sus redes las nuevas Generaciones y Mazón se ha hecho eco en las Corts Valencianas.

"Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez", ha asegurado este jueves el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

En su versión más errática, el president de la Comunitat pretendía quejarse de la falta de ayudas del Ejecutivo central, y no ha tenido otra idea que la de compararlo con las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno tras la tregua pactada entre Israel y Hamás para finalizar un conflicto que se ha llevado casi 47.000 vidas en los últimos 15 meses.

Da la falta de empatía con los gazatíes ha hecho gala también el grupo juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones, quienes se han burlado también de los 24 millones de ayuda en un post de X: "Gaza, municipio de la provincia de Valencia", han escrito.

La Delegada del Gobierno en Valencia no ha tardado en contestar. "Yo creo que el señor Mazón sigue noqueado. Todavía no se ha enterado de cómo se han pagado las infraestructuras que hemos repuesto, la autovía que hemos hecho en 15 días, cómo se están pagando las ayudas. Los 16.500 millones de euros del Gobierno de España. A ver si sale del noqueo y sabe por fin qué es lo que está haciendo el Gobierno de España", le ha espetado Pilar Bernabé.

Desmontando las medias verdades del PP

Pero lo grave, además, es que ese tuit del PP cuenta medias verdades. Porque, aunque es cierto que España formalmente todavía no ha pedido esas ayudas, un documento que el ministerio de Hacienda envió el 4 de noviembre ya avisaba a la Unión Europea de que se iban a pedir esos fondos. Además, aún están en plazo.

¿Y por qué no se ha solicitado aún? La razón la dio el propio vicepresidente de Mazón. Según Gan Pampols esperar hasta el último momento en una catástrofe entra dentro de la normal. De esta manera, Gan Pampols dice la verdad y destroza los argumentos de Mazón y del PP de Feijóo.

"Los Gobiernos procuran agotar los plazos para que el informe sea lo más preciso posible", aseguró el vicepresidente de Mazón sobre las ayudas europeas. "Creo que no se ha pedido todavía la activación formal del fondo porque se está haciendo una granularización del problema, se está yendo al fondo para ver cuál es la verdadera afección y poder justificarla", explicó Gan Pampols.

Pero otra muestra de la mala intención del tuit del Partido Popular es que vinculan las ayudas a Gaza con la idea de que el Gobierno central no ha ayudado a las víctimas de la DANA, algo que no es cierto. Las ayudas que pedimos a Europa no tienen nada que ver con las que ya está haciendo llegar el Gobierno Central aunque sea lentamente. Es un argumento que ya intentó utilizar el lunes Feijóo y el periodista Carlos Alsina se lo desmontó en directo.

"No hay un solo agricultor en los ayuntamientos afectados que ha cobrado ya", aseguraba Feijóo en relación a los municipios afectados por la catástrofe que azotó a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre.

Así, el periodista le indicó que, según la información oficial del Gobierno, ya hay "6.000 beneficiarios de las ayudas de agricultores para compensar las perdidas" y añadió que "hay 2.000 familias que han cobrado ya las ayudas directas para sus casas". "La Comunidad Autónoma ha pagado a todas las gentes", insistió el líder del PP. Un argumento que volvió a desmontar Alsina, ya que hizo hincapié en que eso son "ayudas del Gobierno central".