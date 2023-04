Los restos de Primo de Rivera ya han sido trasladados al cementerio de San Isidro tras 64 años en el interior de la basílica del Valle de Cuelgamuros. El Gobierno insiste, con su exhumación se cumple con la Ley de Memoria Democrática y el propio deseo de sus familiares.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que "es muy importante haber hecho este trabajo con todo el rigor científico y técnico y también con todo el trabajo de respeto y de acompañamiento a su familia".

"Es el cumplimiento de la ley con normalidad, que es lo que merece este país después de tanto tiempo", ha reiterado la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

Desde el Ejecutivo aseguran que no hay otro opción, porque no se entendería. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha asegurado que, de hecho, la anomalía histórica era mantener el féretro de Primo de Rivera en Cuelgamuros: "Me parece que estamos cumpliendo con la legalidad y con una anomalía histórica... esto no pasaría en ningún país europeo".

El Gobierno desoye así las criticas a la exhumación, que llegan por parte de la oposición. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado que el Ejecutivo "se cree demasiado listo": "Nos toma por demasiado tontos y piensa que estas medidas de distracción van a surtir efecto".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve en este movimiento un interés electoral: "Promueve el ambiente preguerracivilista bajo el pretexto de zanjar o hacer justicia. El franquismo y la guerra...toda de rabiosa actualidad... solo intenta revertir el resultado de las urnas", ha reiterado.

Por su parte, los sindicatos se sitúan a favor del cumplimiento de la ley. UGT insiste en que era necesario dignificar a muchas víctimas. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha afirmado que, paso a paso, "en España vamos adelante en una cuestión que debería de haberse hecho mucho antes": "Representa la dignificación de nuestras calles, que es quitarnos de la vista todo lo que tiene que ver con una dictadura".