La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado la ampliación de las medidas de alivio financiero a las familias afectadas por la subida del Euribor hasta el umbral de los 38.000 euros anuales por hogar. "Todas las familias con ese renta podrán acceder a las medidas de alivio", ha indicado la ministra, que ha asegurado que desde el Gobierno han querido anticiparse ante posibles riesgos pese a que la subida de los tipos de interés parece haberse normalizado.

De este modo, Calviño ha insistido en que se trata de una "red de seguridad" para anticiparse a un contexto complicado "que afortunadamente no se ha materializado porque la economía ha ido bien": "El Gobierno trabaja de forma preventiva y por eso de cara a 2024 hay que aumentar ese umbral", ha insistido la ministra, que ha indicado que "la estimación del BCE es que podría haber más de 100.000 hogares que se beneficien de esta ampliación".

El Gobierno ya había aprobado una batería de medidas de alivio con un umbral menor. A mediados de año se habían solicitado unas 42.800 ayudas, pero solo se habían concedido 3.424 y alrededor de la mitad, unas 21.400, estaban pendientes de resolver.

Ahora, las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para controlar la inflación parece que han llegado a su fin, pero a lo largo de todo 2023 las familias y empresas han sufrido de cerca el encarecimiento de la financiación y los efectos se seguirán notando el próximo año. La reacción del BCE al aumento de la inflación fue muy similar a la de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque el origen del encarecimiento de los precios era diferente.

El pasado viernes, el Euribor a 12 meses en su dato diario cayó al 3,644%, siendo la primera vez que cae por debajo de la cota del 3,7% desde el mes de abril, después de que ayer la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) mostrara una retórica más conservadora que su homólogo estadounidense, Jerome Powell.

De esta forma, la media en lo que va de diciembre de la tasa de referencia está situada en el 3,753%, lo que supone el dato más bajo del Euríbor desde marzo, cuando se situó en el 3,647%. En caso de cerrar el mes en un valor similar, el alza del Euríbor respecto a un año antes sería de 73,5 puntos básicos.

La tasa no experimentaba un alza anual tan leve desde abril de 2022, ya que la subida acusada de los tipos de interés ha provocado durante varios meses revalorizaciones interanuales del Euríbor de más de 350 puntos básicos. En la rueda de prensa posterior al cónclave del Consejo de Gobierno del BCE del jueves, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, defendió que "no hay que bajar la guardia", ya que las nuevas previsiones del BCE apuntan a que la inflación aún será del 2,1% en 2025, aclarando que el órgano rector de la entidad "no discutió ningún recorte de tipos".

Lagarde también defendió la necesidad de contar con más datos sobre la evolución de los salarios y de los beneficios de las empresas antes de tomar cualquier nueva decisión. El BCE dejó sin cambios tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 4,50%, mientras que la tasa de depósito se dejó en el 4% y la de facilidad de préstamo en el 4,75%.