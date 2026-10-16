La Audiencia Nacional da carpetazo a la denuncia contra Netanyahu por retener a un casco azul español en Líbano

El contexto Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora".

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decidido el sobreseimiento provisional de la denuncia contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios mandos militares por la retención de un sargento español en Líbano. Esta decisión se basa en que ya existen investigaciones en curso tanto por parte de Naciones Unidas como de las autoridades israelíes. Según la ley española, la jurisdicción no es competente si hay procedimientos en tribunales internacionales o en el país donde ocurrió el delito. La Fiscalía comparte esta decisión, y se ha otorgado un plazo para presentar recursos. Los hechos ocurrieron el 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy de la ONU en Líbano.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y mandos militares del país hebreo por retener a un sargento español en Líbano.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que indica que consta "la existencia de investigaciones actualmente en curso, tanto en el ámbito institucional de Naciones Unidas como ante las autoridades del Estado de Israel".

Por ello, argumenta, concurren, "al menos provisionalmente", los supuestos recogidos por la ley que señala que la jurisdicción española no será competente si se ha iniciado un procedimiento para su enjuiciamiento en un tribunal internacional ni tampoco si el delito se ha iniciado en un Estado de comisión o de nacionalidad del victimario, salvo que dicho país no esté dispuesto o no sea capaz de llevar a cabo la eventual investigación y posterior enjuiciamiento.

De esta manera, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, de acuerdo también con el criterio de la Fiscalía, y da un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma o de cinco para plantear un recurso de apelación.

Piña consultó a la Fiscalía si considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar a Netanyahu, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y a otros mandos militares israelíes por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un sargento español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), tras una denuncia del partido Iustitia Europa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora", señalaba la denuncia.

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