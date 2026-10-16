El Sindicato de Inquilinas carga contra Montse Mínguez por la polémica de su pareja: "El PSOE siempre ha sido un partido rentista"

¿Qué ha dicho? "No es ninguna sorpresa que el PSOE es un partido rentista. El PSOE es un partido con puertas giratorias directamente hacia los principales lobbies inmobiliarios del país, ha criticado Valeria Racu.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha criticado a Montse Mínguez del PSOE, destacando la situación patrimonial de su pareja, Sergio Vélez, quien posee numerosos pisos en alquiler y sociedades en Panamá. Racu ha señalado que el PSOE es un partido rentista con conexiones con lobbies inmobiliarios, y critica su gestión de la vivienda pública. Afirma que cualquier cambio en el discurso del PSOE se debe a la presión popular, no a una voluntad política genuina. Racu enfatiza que los derechos, como el de la vivienda, se conquistan desde la lucha social y no se otorgan gratuitamente.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha cargado contra la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y la polémica situación patrimonial de su pareja. Sergio Vélez tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos, mientras Mínguez ha criticado públicamente a los fondos buitre.

"No es ninguna sorpresa", ha reconocido Racu, al mismo tiempo que ha añadido que "el PSOE siempre ha sido un partido rentista". "Si hemos logrado que cambie su discurso o que proponga algunas medidas que hace unos meses ni siquiera estaba tomando en consideración es por la fuerza de las calles y por el poder popular, eso lo tenemos que tener muy claro", ha añadido.

Además, ha señalado que "si vamos a acabar con el negocio de la vivienda y vamos a conquistar el derecho de la vivienda para todo el mundo será porque lo vamos a hacer desde las calles, no porque un partido concreto, en este caso el PSOE, decida un día hacerlo". De esta manera, ha recordado que "nunca los derechos se han conquistado porque nos los han regalado. Siempre los hemos luchado desde abajo", ha dicho tajante.

"Así se ganó la jornada de ocho horas, así se ganó el sufragio universal, así hemos ganado los servicios públicos y así conquistaremos también el derecho a la vivienda", ha insistido.

"No es ninguna sorpresa que el PSOE es un partido rentista. El PSOE es un partido con puertas giratorias directamente hacia los principales lobbies inmobiliarios del país, como el caso de Joan Clos y de Helena Beunza hacia Asval, el principal lobby inmobiliario del país fundado por fondos buitre como Cerberus y Blackstone", ha criticado.

También ha criticado que "el PSOE estuvo detrás de una ley de vivienda con muchos agujeros justo para seguir potenciando el rentismo y la especulación inmobiliaria". "Sobre todo hemos visto que el PSOE ni siquiera en sus propias viviendas públicas, como las de la Sareb, como las de la Tesorería General de la Seguridad Social o el caso de Muface en este ejemplo, pues no aplica lo que sale por su boca. En la legislatura de la vivienda no hemos visto una buena gestión de la vivienda pública y de la vivienda social", ha añadido.

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