El Sindicato de Inquilinas responde a Ayuso y a las críticas por utilizar la fuente de Sol como piscina: "Los espacios públicos están para usarlos"

¿Qué ha dicho? "Pintadas o gente bañándose en una fuente creo que no es lo que deberíamos entender como degradación máxima. La acampada lleva un par de semanas, ayer era un día que hacía calor, hay una fuente, los espacios públicos están para usarlos", ha respondido Valeria Racu.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha defendido a los acampados de Sol tras recibir críticas por usar las fuentes de Carlos III como piscinas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el cierre de la estación de Sol para realizar una "limpieza urgente" debido a condiciones de insalubridad, solicitada por riesgos laborales y sindicatos. Racu considera que usar espacios públicos no es degradación y menciona que la acampada tiene su propia asamblea que decidirá su duración. Respecto a la violencia contra periodistas, Racu sugiere que podría ser resultado del cansancio por la constante presencia mediática.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha cargado contra las críticas que han recibido los acampados de Sol después de que se viralizaran varios vídeos en los que se ven a los manifestantes utilizando la fuentes de Carlos III de la plaza como si fuera una piscina.

De hecho, este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que van a cerrar la estación de Sol porque hay que hacer "limpieza urgente". Según ha explicado, es algo que han solicitado "riesgos laborales y sindicatos". "Hoy la cerrarán a lo largo del día. Ahora hay condiciones de insalubridad", ha destacado.

"Pintadas o gente bañándose en una fuente creo que no es lo que deberíamos entender como degradación máxima. La acampada lleva un par de semanas, ayer era un día que hacía calor, hay una fuente, los espacios públicos están para usarlos, entonces creo que tampoco nos tenemos que quedar en esa cosa anecdótica", ha defendido Racu.

Así, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, quien hace días que abandonó la acampada, ha señalado que "la acampada tiene su propio ente y su propia asamblea" que "va decidiendo día a día cuánto aguantar la acampada". "Por lo que tengo entendido y por nuestra participación en la asamblea, se está hablando ya de un posible cierre pero todavía no hay una fecha asegurada y como he dicho antes se mantendrá hasta que se siga considerando que es una herramienta útil", ha añadido.

Al ser preguntada por los actos de violencia que se han practicado en la acampada contra periodistas, Racu ha reconocido que no ha visto las imágenes. "Yo entiendo que también está habiendo a lo mejor un poco ya de cansancio, ¿no? De la presencia constante de medios por la noche, por el día, constantes preguntas que van desde la criminalización, desde la legitimación...", ha indicado.

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