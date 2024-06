El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha evitado contestar a las preguntas relacionadas con la situación de los pactos de Gobierno en Cataluña, pero no ha descartado una repetición electoral en la comunidad. "Todo es posible", ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja, y ha rehusado opinar sobre si su partido estaría dispuesto a apoyar al líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.

"No me meto. Me montan un pollo increíble en Cataluña", se ha limitado a decir a los medios de comunicación sobre un posible pacto con el PSC después de que ambas formaciones alcanzaran un principio de acuerdo para que los republicanos catalanes entren en el Gobierno municipal de Barcelona. La misma respuesta ha tenido sobre un acercamiento entre Junts y los republicanos tras el reparto de la Mesa del Parlament, dando la presidencia a los de Carles Puigdemont: "Tampoco hablo de eso".

Lo cierto es que este lunes se nombró a Josep Rull nuevo presidente de la Mesa del Parlament gracias al apoyo de ERC y la CUP. Asimismo, ha deseado suerte a sus compañeros del comité negociador que habla con PSC y Junts al mismo tiempo. El republicano eso sí, no ha descartado una repetición electoral en Cataluña, asegurando "que todo es posible".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "todos los caminos pasan y llegan a Illa" en relación a si el candidato del PSC podrá ser investido como presidente de la Generalitat. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, también ha respondido con un escueto y rotundo "sí" al preguntarle si ve a Illa de presidente.

En su intervención después desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Rufián ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si teme una moción de censura". En un tono más duro, al responder el socialista que no, el republicando ha asegurado que le entiende porque "no cuela que la derecha pacte con la ultraderecha y derecha catalana, pero algún día colará".

A esto Sánchez, le ha reprochado el reparto de la Mesa del Parlament: "Sería muy fácil decirle que después 9 de la votación de la Mesa que es algo contradictorio su voluntad de entendimiento en el Congreso, pero me quedo con el trabajo hecho estos seis años". Y después ha añadido que "ojalá puedan entenderse en Cataluña para que el progreso prime sobre otras cosas".

Medidas para mejorar la "calidad democrática"

Además, el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a presentar un paquete de medidas para mejorar la "calidad democrática" del país "antes de que termine el verano". Lo ha dicho en respuesta al portavoz parlamentaria de ERC quien le ha instado a pasar de las "cartas" y el "Twitter" al Boletín Oficial del Estado (BOE) para actuar contra la "maquinaria del fango", como el propio Sánchez anunció que haría tras su retiro de cinco días del pasado mes de abril.

"Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro, y hago. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las Cortes Generales, no le quepa duda", ha dicho el jefe del Ejecutivo.