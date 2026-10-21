El PSOE despliega una lona en Ferraz con un claro mensaje para Milei en su visita a Madrid: "Zurdos y orgullosos"

Los detalles Pedro Sánchez ha publicado un vídeo respondiendo a quienes creen que llamarle zurdo es "un insulto". "Si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo y a mucha honra", ha señalado enumerando más medidas.

El PSOE ha desplegado un gran cartel en su sede de Madrid para recibir al presidente argentino, Javier Milei, con un mensaje de bienvenida de "zurdos y zurdas". Fuentes del partido destacan el orgullo de ser "zurdo". Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha publicado un vídeo donde afirma que si mejorar las pensiones y dar más tiempo a las familias es ser zurdo, él lo es "con orgullo". Óscar Puente, ministro de Transportes, criticó irónicamente a Milei en un mitin, subrayando las diferencias entre la gestión de España y Argentina, destacando los logros económicos españoles frente a la situación laboral argentina.

El PSOE ha colgado un gran cartel en la fachada de su sede en Madrid para recibir al presidente argentino, Javier Milei, con el lema 'Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa'.

Fuentes del partido han señalado que despliegan esta gran lona en la sede nacional de la calle Ferraz para que quede claro que "es un orgullo ser zurdo".

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publciado un vídeo señalando que "hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos y zurdas" y ha continuado diciendo que "si subir las pensiones es ser zurdo. Yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo. Yo también soy zurdo", ha dicho junto a más medidas. "Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", ha concluido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en hablar de esta visita del presidente argentino a Madrid en plena campaña electoral. Así, en un mitin en Valladolid junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado lunes dijo en su intervención que el mero hecho de hablar de Milei ya le suponía "hacer un ejercicio de contención muy grande" y afirmó que no se meterá en cómo baila o en cómo canta, pero lanzó con ironía que "canta como un gato afónico al que la puerta le ha pillado la cola".

Puente hizo "pedagogía", según explicó, para hacer ver "lo bien que funciona España" con Pedro Sánchez y cómo funciona la Argentina de Milei, en claro ataque también a las políticas de PP y Vox.

El líder del PSOE de Valladolid afirmó que España "ha alcanzado el récord de trabajadores en la Seguridad Social con 22,6 millones de personas", mientras que "un 45% de los trabajadores en Argentina están en lo que se llama informalidad". Esto, explicó, consiste en "no tener contrato, ni estar dado de alta en la Seguridad Social y cobrar en negro".

Milei, destacó, ha llevado a Argentina al récord de trabajadores en la clandestinidad y apostilló que 11 millones de argentinos trabajan sin ningún derecho social.

El segundo dato que arrojó Puente es que el salario mínimo interprofesional en España, durante los ocho años de mandato de Sánchez, "ha crecido un 66%, mientras que en Argentina ha decrecido un 40%". "Con Sánchez hay 100.000 empresas más que cuando llegó al Gobierno", agregó Puente.

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