Con nombres y apellidos. Así ha acusado Isabel Díaz Ayuso a la dirección nacional del PP, a los que señala por jugar sucio e intentar desprestigiarla. Ella ha hablado de crueldad al querer atacar a su familia sin pruebas y ha negado el contrato adjudicado a la empresa de su hermano.

"Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada mas grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo mas importante que tenemos", ha dicho.

"Mi partido actuó de un modo cruel e injusto"

Tras esas palabras ha sacado la artillería pesada y ha apuntado directamente a Pablo Casado, al que ha acusado de actuar bajo el anonimato. Ha llegado a decir que lo que está haciendo es lo peor que se puede esperar de los políticos y cree que el motivo es el congreso regional del PP.

"La declaraciones del entorno de Casado son lo peor"

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos, y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque, es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al congreso del PP de Madrid es insensato", ha lanzado.

"Que me ataque la dirección de mi partido es insensato"

Visiblemente dolida y afectada, cuenta que se enteró de todo esto hace tiempo y que cerró la boca para no perjudicar al partido. Y poniendo buena cara en los mítines: "Si hubiera querido atacar a mi partido habría contado lo que sabía desde hace meses, pero no lo hice. Es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque por encima de todo me importan Madrid y España".

"Podré cometer errores pero no ilegalidades"

De hecho ha pedido explicaciones a la dirección nacional del PP para que pruebe esas acusaciones contra ella: "Podré cometer errores pero no ilegalidades. Es insólito que tenga que decir estas frases de mi partido y no de la oposición: espero que la dirección nacional del PP pruebe que obligué a hacer ningún contrato con nadie, que ha habido tráfico de influencias, que ha habido un solo contrato irregular, que prueben que no soy honrada".

"Espero que la dirección del PP pruebe que no soy honrada"

Además, ha pronunciado una frase demoledora reconociendo que para ella es muy doloroso que sea su propia casa la que va contra ella. Sin embargo mantiene su compromiso con los "afiliados".

"¿Cuántos votos han conseguido aquellos dedicados a atacarme?"

"Pueden dar fe de mi compromiso con el PP numerosos militantes por toda España. He devuelto mi compromiso con Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero del 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el PP todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mi, es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir", ha sentenciado.