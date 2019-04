Francisco Granados carga contra Esperanza Aguirre tras salir de prisión: "Su fallo no fue 'in vigilando', porque sí vigilaba"

El que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre le agradece a la lideresa su meteórica carrera política. "Le debo todo desde el punto de vista político", ha afirmado Granados tras su salida de prisión. Sin embargo, el exsecretario general del PP de Madrid ha reconocido en una entrevsita a OK Diario que le guarda reproches personales.

"Creo que no ha sido justa conmigo desde el punto de vista personal", ha criticado Granados. Se acuerda de declaraciones como estas: "Les quiero pedir perdón por haberles propuesto como secretario general a este señor", decía Aguirre en octubre de 2014. Y aunque repite que la expresidenta de la Comunidad de Madrid es una persona honrada y que su salida de la política ha sido injusta, no le compra su argumento más manido: "Aguirre ha sido honrada, pero su fallo no ha sido 'in vigilando', porque sí vigilaba".

Asegura que controlaba todo lo que pasaba en la región madrileña. "No se ha tomado una sola decisión sin que Aguirre o González hayan dado el visto bueno", le aseguraba a Eduardo Inda. Granados está dolido con su madrina política, pero cabreado con algunos compañeros de partido.

La razón: le han escaldado muchas declaraciones durante los dos años y medio que ha pasado en la cárcel. Por ello, Granados les acusa de no haber respetado la presunción de inocencia. "Es de una simpleza tremenda. Dicen 'este señor ha robado mucho'. Bueno, querido Rafa (Hernando), ¿eso dónde lo pone?", ha criticado el exdirigente madrileño.

Sí le agradece a Cospedal y a Rajoy que no hayan hechos juicios mediáticos. Aunque este no es tampoco su presidente favorito: "Yo siempre seré de Aznar". Cree Granados que el Partido Popular ha perdido fuelle ideológico.