La Fiscalía vuelve a pedir la absolución de Begoña Gómez y destaca que la Complutense no ha reclamado el software de su cátedra

Los detalles En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía destaca que la Cátedra de Gómez era "financiada con fondos externos, como todas las cátedras extraordinarias, pasando los fondos de los patrocinadores a ser titularidad de la UCM".

La Fiscalía ha solicitado la absolución de Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, al no encontrar indicios de delito en su actuación relacionada con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el escrito, el software vinculado a la cátedra fue utilizado por Gómez sin ánimo de lucro, y la UCM no ha reclamado su titularidad ni ha iniciado litigios al respecto. La cátedra, financiada con fondos externos, se gestionaba de manera autosuficiente. Además, no hay evidencia de que Gómez o su empresa hayan explotado comercialmente el programa, que siempre se reconoció como propiedad de la UCM y se ofreció de manera gratuita.

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y de su asistente, Cristina Álvarez, al no apreciar indicios de delito en su actuación. En el escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso laSexta, el organismo destaca que el software ligado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no fue "inscrito en los registros públicos a su nombre pese haber sido puesto a disposición de la UCM por parte de los creadores, existiendo una utilización del mismo por parte de María Begoña Gómez Fernández, a través de los registros de los que era titular de forma individual, difundiendo el empleo y uso de la herramienta digital creada, incorporando en la difusión el logotipo de la UCM, y haciéndolo de forma gratuita y sin constancia de ánimo de lucro ni rédito económico efectivo".

También destaca que la Cátedra de Transformación Social Competitiva era "financiada con fondos externos, como todas las cátedras extraordinarias, pasando los fondos de los patrocinadores a ser titularidad de la UCM".

"La UCM cifra en 108.765,79 euros y 4.744 euros la cantidad desembolsada en la creación del software, si bien no ha reclamado la entrega del referido producto ni entablado litigio alguno respecto a su titularidad", señala el escrito, que añade que los recursos externos con que se dotaba la Cátedra y aportados por patrocinadores "permitían la gestión y autosuficiencia económica de la misma".

El escrito defiende que "no consta" que la sociedad Transforma TSC SL, creada por Begoña Gómez, "ni ninguno de los acusados a título individual, directa o indirectamente, haya realizado una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros".

También han reconocido en todo momento que el programa en cuestión era "titularidad complutense y que, en todo caso, la futura utilización del mismo seria gratuita para los usuarios". "El uso programa estuvo accesible de forma libre y gratuita en fase para usuarios en general y fue objeto de promoción en diversos eventos desde finales de 2023, a través del portal www.transformatsc.org", explican.

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