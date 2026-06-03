Pano declaró que la abogada de Koldo la intentó sobornar para "salvar el culo a Ábalos y Koldo" actuando en nombre de "gente del PSOE"

Los detalles La empresaria Carmen Pano declaró ante los agentes de la UCO que recibió una oferta de dinero a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE.

Carmen Pano, empresaria, declaró ante la Guardia Civil que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intentó sobornarla para modificar su testimonio sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE en Ferraz. Según el sumario del caso Leire Díez, Pano confirmó que entregó 90.000 euros en efectivo, dinero que provenía de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. La abogada ofreció a Pano y Álvaro Gallego, su chofer, 250.000 euros para cambiar su declaración, exonerar a José Luis Ábalos y Koldo García, y culpar a Víctor de Aldama. Pano rechazó la oferta y mantuvo su testimonio original.

La empresaria Carmen Pano declaró ante los agentes de la Guardia Civil de la UCO (Unidada Central Operativa) que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, intentó sobornarla para "salvar el culo a Ábalos y Koldo" actuando en nombre de "gente del PSOE".

Así lo recoge el sumario del caso Leire Díez al que ha tenido acceso laSexta, en el que se confirman las entregas de dinero en efectivo en Ferraz que procedían de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. Pano confirmó ante el Tribunal Supremo que le llevó dinero al empresario Víctor de Aldama para el tema de la operadora y los negocios que tenía con Claudio Rivas. Además, aseguró que le llevó efectivo a su despacho en Alfonso XIII en dos pagos de 45.000 euros en Ferraz.

Según declaró ante la UCO, recibió una oferta de dinero a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE. A cambio de cambiar su declaración y negar haber llevado 90.000 euros a la sede socialista, le ofrecieron en torno a 250.000 euros, una suma que ella calcula con gastos como la boda de su hijo o el pago del alquiler de su casa.

En su declaración, Pano manifestó ante los agentes que antes de su comparecencia judicial en la causa, desde el despacho de Leticia de la Hoz contactaron con Álvaro Gallego, el hombre que habría llevado en coche a Carmen Pano a Ferraz, diciéndoles que querían reunirse con él y con Pano "para hacerles una propuesta".

Así, Pano indicó que se reunieron en "varias ocasiones" en las que les hacían dejar los teléfonos móviles y los bolsos en unos cajetines instalados en el pasillo. En la primera reunión, según la empresaria, Leticia de la Hoz y Ángel Fernández, socio del despacho, les dijeron a ambos que "había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante esto, Pano preguntó si se estaban refiriendo a "gente del partido", a lo que Leticia de la Hoz respondió "gente del partido, gente del PSOE". Ante el asombro que les había causado la propuesta, Leticia de la Hoz les respondió que "era para salvar el culo" al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Leticia de la Hoz aseguró que el "malo" era Aldama, frente a Koldo y Ábalos, que eran las "cabezas de turco"

Unos días más tarde, entre el lunes o el martes de la semana anterior al 18 de febrero, se volvieron a reunir. Entonces, Leticia de la Hoz les explicó más detalles, como que el interés de la abogada y de la otra "gente" era el de salvar a Ábalos y Koldo, a quienes definió como "cabezas de turco". De hecho, insistió que, en todo caso, el "malo" era el comisionista Víctor de Aldama.

De esta manera, la abogada de Koldo García pretendía que tanto Álvaro Gallego como Carmen Pano les "echaran una mano" cambiando la versión de lo publicado en los medios de comunicación respecto de la entrega de dinero en efectivo en Ferraz. Carmen Pano declaró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE mientras el chofer aseguró ante el Supremo que esta llevó unas bolsas con tacos de billetes a la sede del PSOE.

Así, Leticia de la Hoz y su socio pretendían que se "echara por tierra" lo declarado y que se cambiara por "la entrega de documentos" y, según entendió Pano, situar la responsabilidad de la recepción del dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos, en Víctor de Aldama. Tras ello, Leticia de la Hoz les dijo que fueran pensando que es lo que querían a cambio de aceptar lo propuesto.

Días más tarde tuvo lugar la tercera reunión. Al preguntarles qué habían pensando a cambio del "favor" -es decir, de cambiar su declaración ante el Supremo- Pano aseguró que ella necesitaba pagar su casa y la boda de su hija.

Entonces, la abogada le preguntó "cuanto sería eso" y la empresaria le explicó que querría 25.000 euros para "la boda de Leonor" y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Por su parte, Álvaro Gallego añadió que el querría 15.000 euros para la compra de un coche.

Tras esto, Leticia de la Hoz habló por teléfono con un hombre al que le dijo que aceptara lo que querían ambos. En un momento de la conversación, la abogada, tapando el micrófono, le preguntó a Gallego cuál era el motivo por el que tenían que darle dinero, respondiéndoles éste que "porque él era el chofer, era el que había llevado a Carmen a Ferraz y porque lo sabía y había visto todo".

Gallego pidió 15.000 euros para comprarse un coche

Tras aceptar las pretensiones económicas, se citaron para el día siguiente, el 14 de febrero de 2025, en la que sería la cuarta reunión. Entonces, Ángel Fernández les confirmó que "habían aceptado todo", que le pagarían el alquiler de la casa entre cinco y siete años, que les darían los 25.000 euros para pagar la boda de su hija Leonor y que también le entregarían los 15.000 euros que quería Gallego para comprarse el coche.

De esta manera, el abogado insistió que tenían que manifestar que la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama, que todo lo había realizado el comisionista. Y, respecto de los sobres, que "desconocía completamente lo que había dentro", que únicamente era un sobre blanco cerrado metido dentro de otra bolsa, y que, en ningún caso mencionara la palabra dinero. Si acaso, diversa documentación.

Así, Ángel Fernández concluyó diciéndoles que si todo lo que les pedían se concretaba en la próxima declaración judicial, iniciarían los trámites necesarios para comenzar a entregarles el dinero y que "continuarían hablando" sobre otros temas que les sirvieran para "quitar presión" a Ábalos y Koldo.

El enfado de la abogada al no cambiar su declaración

Tras esto, según declaró Pano a la UCO, se puso en contacto con su abogado. Tal y como contó laSexta en su momento, las declaraciones posteriores que realizaron tanto Carmen Pano como Álvaro Gallego fueron ajustadas a la realidad de los hechos y no a la versión que interesaba la abogada Leticia de la Hoz y del PSOE.

Según Pano, tras su declaración en el Supremo en la que ratificó la entrega de dinero en efectivo procedente de los hidrocarburos en la sede del PSOE en Ferraz, Leticia de la Hoz contactó con Álvaro Gallego y le dijo que se "olvidaran de ella, de ese despacho y de esa dirección" que "no querían volver a trabajar con ellos", matizándoles "que si podían seguir mandándoles clientes".

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