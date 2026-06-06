Recibido por un séquito de autoridades y con alfombra roja: así ha sido la llegada del papa a Madrid

Al detalle León XVI ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid-Barajas con británica puntualidad. El pontífice ha sido recibido en la escalera de su avión por los reyes Felipe y Letizia para después saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otras autoridades.

El papa León XVI llegó a Madrid este sábado, aterrizando puntualmente poco antes de las 10.30 horas, donde fue recibido con una alfombra roja y un séquito de autoridades, incluidos los reyes Felipe y Letizia. Esta visita marca el inicio de un periplo de cuatro días por la capital española, antes de continuar hacia Barcelona y Tenerife. Entre los presentes en la recepción estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La llegada del pontífice generó gran expectación, con más de 15,000 personas siguiendo su vuelo en tiempo real a través de Flightradar.

Sonriente, con un séquito de autoridades a la espera e incluso alfombra roja. Así ha llegado el papa León XVI este sábado a Madrid, donde ha aterrizado poco antes de las 10.30 horas, como estaba previsto y con puntualidad británica.

El pontífice, que da comienzo a cuatro días de periplo por la capital española para después volar a Barcelona y Tenerife ha bajado de su avión para ser recibido en las escaleras por los reyes Felipe y Letizia, con los que ha intercambiado algunas palabras. Después, se ha dirigido al grupo de autoridades que le esperaban con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza.

Además, en la comitiva, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida y algunos ministros del Ejecutivo como Félix Bolaños.

Tras los saludos a las autoridades, León XVI ha sido acompañado en el saludo a 25 niños de la Diócesis de Madrid, procedentes de diferentes vicarias, algunos con necesidades especiales. Luego han mantenido un breve encuentro con él, en el que también ha estado el presidente del Gobierno, antes de partir al Palacio Real.

Una llegada más que esperada y que ha causado tal expectación que más de 15.000 personas han seguido el recorrido del avión del papa en tiempo real antes de su aterrizaje en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El avión en el que viajaba el Pontífice, un A320 NEO de color azul operado por ITA Airways, se situaba así en el número 1 mundial de Flightradar, aplicación en la que se pueden seguir en tiempo real los trayectos de las aeronaves.

A partir del martes, León XVI viajará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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