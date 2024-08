El fiscal de Sala de la Unidad de Delitos de Odio de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto este miércoles prohibir el acceso a las redes sociales a quienes las utilicen para campañas de odio. Por ello, pide "algunos perfeccionamientos técnicos" en estos casos mediante la modificación del Código Penal.

Así lo ha destacado en una entrevista este miércoles en la Cadena Ser, donde ha valorado la decisión del Ministerio Público de investigar mensajes "falsos" y de "odio" contra menores migrantes en redes sociales tras el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo).

Para el fiscal, "con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar", pero se necesitan "algunos perfeccionamientos técnicos". "Por ejemplo, que se pueda acordar la prohibición de acudir a entornos digitales de los que se han utilizado internet y las redes sociales para cometer un delito", ha afirmado.

Preguntado si sería como una orden de alejamiento, ha sostenido que en "los casos más graves" sería adecuado. Aguilar ha recordado un caso en Barcelona en el que un hombre grababa a las personas sin hogar "ridiculizándolas", por lo que "se dictó la primera sentencia en España que prohibió acudir al lugar del delito no solo físico sino digital ". Por ello, considera que "es importante que se traslade a la legislación" porque es "proporcionada y necesaria".

Asimismo, Miguel Ángel Aguilar ha señalado que en estos delitos "se va produciendo cada año un incremento paulatino". No obstante, añade que "muchas veces no sabemos si es por un incremento en términos reales o porque la sociedad cada vez presenta más denuncias".

Sobre si existen mecanismos en la Justicia española para frenar este clima, el fiscal ha asegurado que en "la justicia penal solo podemos entrar en la difusión de expresiones delictivas y no todo lo que se difunde, por muy odioso que sea, podemos entrar". "El derecho penal es la última ratio. Hace falta otro elenco de medidas como la retirada de contenidos", ha recomendado.

Aguilar ha señalado que es una "buena idea" identificar a los usuarios que esparcen odio en las redes sociales. "Es interesante estudiar y valorar que las personas que actúan en redes sociales estén identificadas y se facilite su identidad cuando se requiera", ha añadido.

Sobre los bulos

En cuanto a regular los bulos por ley, el fiscal ha apuntado que él no está en condiciones de dar su opinión al respecto porque es algo que corresponde al Gobierno. "Nosotros nos dedicamos a aplicar la ley; el ADN de la Fiscalía es el principio de legalidad y es el legislador o el Gobierno a quien corresponde esa iniciativa", ha zanjado.

De los bulos de Mocejón, señala que es "difícil sacar la conclusión" de que hayan sido organizados, "pero sí vemos que desde una forma coral hay una estrategia que no sé si está organizada o no de criminalizar a, sobre todo, sectores vulnerables de nuestra sociedad, migrantes, menores no acompañados". "La inmigración es positiva y hay que lanzar un mensaje positivo de que la sociedad española sabrá colocar estos comportamientos en su lugar", ha argumentado.

No obstante, ha insistido en que hay que "implementar todas las medidas necesarias". "Para estos mensajes odiosos pero sin trascendencia penal, hay que implementar las medidas previstas en las leyes, como la ley de servicios digitales, campañas de prevención y poner en valor la riqueza de la migración", ha subrayado el fiscal.