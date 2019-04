El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee el 25% de una sociedad en Panamá

Manuel Moix es dueño desde 2012 del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, según una información que publica Infolibre. Dicha empresa es también la propietaria de un chalé en Collado Villalba, Madrid, valorado en unos 550.000 euros.

La empresa fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988, un mes antes de que adquiriera el chalé de Collado Villalba que hasta entonces pertenecía de forma personal al matrimonio formado por los padres de Moix.

Dicha vivienda consta de seis dormitorios, cinco baños, piscina y parcela de 4.600 metros cuadrados, y fue la residencia de padres de Manuel Moix.

Según explica Infolibre, el fiscal jefe de Anticorrupción se niega a responder desde hace semanas al diario que publicó la información, así que le enviaron un burofax reclamando su versión sobre la empresa que tiene en Panamá. "Manuel Moix no contestó y le contó su versión, llena de inexactitudes, a El Español", añaden.

Según las declaraciones aportadas a 'El Español', Duchesse Financial Overseas está declarada a Hacienda y no ha sido disuelta todavía porque los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos de los hermanos del fiscal. Sin embargo, el coste de esta disolución es de 400 euros, una cifra que parece asumible para la familia Moix.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que este hecho puede ser "una gota que se suma al vaso lleno" y ha avanzado que presentarán la semana próxima una reforma de la ley del Ministerio Fiscal para tener fiscales independientes.

Por su parte, Pablo Iglesias ha tachado de "vergonzoso" que Moix tenga "intereses" en paraísos fiscales lo que, a su juicio, supone "una razón más" para presentar "por dignidad" una moción de censura para que el PP deje de "parasitar" las instituciones.