Hombre armado en Hondarribia: amenaza a una agente de la ertzaina con un cuchillo y termina siendo abatido

Un hombre de 46 años recorría las calles de este municipio de Guipúzcoa portando un cuchillo. Con él había amenazado a un grupo de hosteleros y los agentes intentaban calmar la situación.

En Hondarribia, Guipúzcoa, un hombre a muerto abatido por un agente de la policía local. El hombre blandió un cuchillo contra trabajadores de un bar y, además, también amenazó a una agente de la ertzaina. Esto hizo que, finalmente, tuvieran que reducirlo a tiros.

Como se puede ver en las imágenes, el hombre recorre las calles del municipio mostrando un cuchillo. La gente graba la escena y no pueden esconder su estupor ante lo que ocurre. El hombre, de 46 años, había amenazado a unos hosteleros y la policía decidía intentar calmar la situación, sin mucho éxito.

Entonces, se ven obligados a actuar cuando este intenta agredir con el cuchillo a una agente de la ertzaina. En las imágenes se puede ver como, tras ser abatido, miembros de los servicios sanitarios intentan reanimarlo, pero acaban confirmando su fallecimiento.

El hombre, como señala Leo Álvarez, tenía 12 antecedentes y varias detenciones. "Aquí hay dos variables: una de salud mental y otra que es policial", indica. El periodista indica que la intervención, según los sindicatos policiales, fue correcta.

"Cuando una persona lleva un arma blanca de esas dimensiones, si no tienes un arma intermedia, como un táser o un espray, lo siguiente que tienes que utilizar, por protocolo, es un arma de fuego", indica. El periodista expone que por ese motivo los agentes están pidiendo este tipo de armas intermedias.

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