El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, en el 29 aniversario del asesinato a manos de ETA de Gregorio Ordóñez, que "el terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final".

El acto, una ofrenda floral en la que ha participado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincide con la jornada en la que el PSOE ha pactado con Junts incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo. Una medida que no aplica a aquellos hayan causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

En ese contexto, Feijóo ha mencionado, sin entrar en el fondo de la cuestión, la amnistía. "Ningún pacto indigno nos obliga a callar o a simular que son demócratas o amantes de la paz, esa indignidad se la dejamos a otros que les pretenden regalar a otros la amnistía y el olvido", ha señalado, en referencia a los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y EH Bildu. También ha reclamado que "ningún Gobierno llegue a pactar el perdón de sus asesinos o sus cómplices".

El líder de los 'populares' ha reivindicado además que con el homenaje pretenden recalcar que "los asesinos siguen siendo asesinos" y las víctimas, víctimas, y que ni pueden ni deben ni quieren "fingir que todo aquello ya pasó o que es mejor pasar página y enterrar de nuevo a las víctimas".

Ha pedido así a su partido que alce la voz cuando se llama "conflicto" a lo que "fue una matanza", y ha defendido que honrar el legado de Ordóñez es "no entregar el poder a los que todavía no condenan su asesinato". También, ha dicho, que el entorno de los asesinos no pueda presumir "de privilegios ante el actual Gobierno".