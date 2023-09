Alberto Núñez Feijóo ha dedicado la última intervención de su propio debate de investidura a dirigirse a un Pedro Sánchez al ya ve como candidato a presidir el Gobierno. Así, ha advertido ya al PSOE en contra de pedir una abstención del PP: "No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes lo que ustedes se niegan a hacer ahora", ha avisado.

El líder 'popular' ha asumido así abiertamente el fracaso de su investidura antes de una segunda votación que tampoco le convertirá presidente, con un discurso en el que ha asegurado que "solo quedan ya dos salidas": un gobierno que ha calificado como "de la mentira" o la "repetición electoral".

"Ya no hay vuelta atrás a un punto intermedio: o han mentido los partidos independentistas de esta cámara o ha mentido o mentirá el PSOE", ha clamado Feijóo, que se ha dirigido directamente al líder socialista: "¿Amnistía sí o no? Yo digo no, ¿y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no, ¿y usted, señor Sánchez?", le ha preguntado, instándole a subir a la tribuna y hablar "claro, sin rodeos".

"Tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente", ha continuado Feijóo, que ha reclamado a Sánchez que aclare qué piensa "de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas". "Yo no quiero ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles, ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles", ha aseverado.

Acto seguido, el todavía candidato a la investidura ha hecho un último llamamiento a los diputados del PSOE, a quienes ha pedido que "no sean tránsfugas": "Que no sean tránsfugas de sus votantes, que no sean tránsfugas de sus principios y que no sean tránsfugas de la Transición española. No lo sean, no merece la pena serlo. No sean ustedes tránsfugas de una España donde los ciudadanos somos libres e iguales", ha remachado.

En este punto, Feijóo ha lanzado su aviso a los socialistas, ya de cara a una investidura de Sánchez: "Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado", ha sentenciado. "Si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política, será su responsabilidad", ha añadido.

Así, Feijóo ha asumido su derrota antes de la segunda y última votación. "Llámenlo fracaso si quieren, pero ya no hay posibilidad de triunfo para ningún candidato, porque no existe ningún éxito posible en el engaño o en la mentira", ha aseverado.