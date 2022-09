El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por que las menores de 16 y 17 años tengan que informar y contar con consentimiento paterno para poder abortar, y en el caso de que opten por abortar y los progenitores estén en contra propone que arbitren y decidan los juzgados de familia analizando cada caso.

En una entrevista en la COPE, el jefe de los populares ha sostenido que "no parece razonable" y "desde el punto de vista legal no tiene encaje" que una adolescente de 16 años, que "no puede conducir" ni "salir de viaje sin autorización", "pueda abortar sin siquiera conocimiento de sus padres ni autorización" de ellos.

Aunque a su juicio, en caso de desacuerdo, "una menor no pueda ser obligada a abortar, si quiere abortar y los padres no están de acuerdo, en este caso el juzgado de familia debe tomar una decisión llamando a las partes".

El líder de la oposición se aleja de esta forma del criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien defendió al aborto sin consentimiento paterno en jóvenes de 16 y 17 años porque "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado", aunque sí abogó porque los tutores estuviesen al tanto.

Sobre esta discrepancia, Feijóo ha apuntado que no es "sustancial" y ha sostenido que la opinión de Ayuso es "distinta" a la de "otros responsables del partido". El líder de los populares admite que el aborto es un "asunto muy complejo" en el que "no hay unanimidad".

"Están los derechos del concebido no nacido que debemos proteger, esos derechos deben de estar protegidos y está también la decisión de la madre, que al final toma una decisión trascendental para su vida", ha argumentado Feijóo, que pide en un "hecho tan potente" llegar "a acuerdos" y no imponer una ley a la otra parte.

Feijóo ha hecho esta reflexión al ser preguntado por el recurso que el PP presentó al Tribunal Constitucional. El líder del PP lo ha relacionado con el aborto de las menores, pero el recurso que el PP presentó en 2010 en contra de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero, que sustituyó a la de supuestos que había regido desde 1985.

El Gobierno de Mariano Rajoy reformó la ley del aborto para prohibirlo sin consentimiento paterno entre las menores, pero no dio marcha atrás a la ley de plazos.

Además, Feijóo ha reprochado que el Gobierno "no acepte ni siquiera volver a hablar" del poder judicial. El PP insiste en que no quiere un "intercambio de cromos" y acusa al Gobierno de "chantajear" al Poder Judicial con dos leyes "inconstitucionales", la que vació de competencias y la que las devolvió parcialmente y con plazo para nombrar dos magistrados en el Constitucional.