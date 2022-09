Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser la voz discordante, esta vez dentro de su propio partido y en relación con el aborto. Y es que el PP históricamente se ha mostrado contrario a que las menores de edad mayores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, una postura con la que la presidenta madrileña ha roto este jueves.

Ya durante el Gobierno de Zapatero, que aprobó que las menores de 16 y 17 años pudieran decidir por sí mismas interrumpir el embarazo, el PP presentó un recurso ante el Constitucional -que sigue sin resolverse- en el que argumentaba que esto "disminuye las garantías de la menor gestante e impide a sus padres ejercer su derecho a formar a sus hijos". Posteriormente, con Rajoy como presidente, se modificó ese punto de la norma, un cambio ahora revertido en la nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros.

A finales del pasado mes de junio, el actual líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, insistía: "Nosotros creemos que una menor de edad debería tener consentimiento paterno".

Una tesis con la que Ayuso ha roto este jueves en entrevista con 'Onda Cero', donde, preguntada por el caso en que una menor quisiera abortar y sus padres estuvieran en contra, ha defendido que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado". Así, y aunque ha apostillado que "hay que fomentar que no se llegue a ello", la dirigente popular ha defendido que debería poder abortar aunque sus padres no estén de acuerdo.

"Creo que un padre con una hija de 16 años necesita saber que su hija va a ser sometida a una intervención", ha defendido no obstante a Ayuso, que ha argumentado: "No se me ocurriría pensar que una mujer de 16 años, que es muy joven y que ni siquiera creo que tenga todo claro, y que tiene unos proyectos, etc., tenga que seguir con una vida que no quiere". Puedes ver su intervención contrapuesta a la de Feijóo en el vídeo sobre estas líneas.