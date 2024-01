Alberto Núñez Feijóo se ha visto metido en un enredo mayúsculo. Durante su entrevista con Carlos Alsina en 'Más de Uno', el líder del PP ha intentado explicar la propuesta de la formación para disolver partidos políticos, la cual dice que incluye a los partidos condenados por delitos de corrupción.

Lo cierto es que el PP ya fue condenado a título lucrativo por la trama Gürtel, algo que le ha recordado Alsina durante la entrevista. En ese momento, Feijóo utiliza como argumento una frase falsa que utilizó Monago en el Senado, cuando dijo que "esa frase fue sacada de ese auto por el Tribunal Supremo".

"La condena como partícipe a título lucrativo no ha sido derogada", replica Alsina, a lo que Feijóo responde: "¡Ah! Sí, sí. Estaba yo pensando...". El líder del PP comienza a titubear y entonces es preguntado si un partido condenado como partícipe a título lucrativo debería ser disuelto con la propuesta de los 'populares' en la mano.

"Pues es evidente que no. No porque lo diga yo, sino porque no está en el Código Penal. Si quiere usted, hablamos de otra cosa", replica un Feijóo visiblemente incómodo. El líder del PP ha reconocido que su propuesta necesita una "explicación más pormenorizada". "La dimos por obvia y hay cosas que no se pueden dar por obvias sin hacer un mínimo de pedagogía", añade.

En su día, el encargado de explicarla fue su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Hoy ha sido él el que ha intentado que se entienda mejor.