Las borrascas también azotan Europa: desalojos, rescates y alertas en Francia, Portugal e Italia

El tren de borrascas que ha afectado a España también impacta con fuerza en Europa, especialmente en Portugal, Francia e Italia. En Italia, el desbordamiento del río Crati ha obligado a evacuar a 40 personas, mientras que en Cosenza, las lluvias han forzado la evacuación de más de 20 personas. En Fiumicino, el agua del mar ha invadido viviendas costeras. Francia lleva 30 días en alerta, con casi 900 desalojados y 171.000 hogares sin electricidad. El río Garona ha superado los 10 metros de su nivel habitual. En Portugal, la ruptura de un dique en Coimbra ha dejado a 3.000 personas fuera de sus hogares, mientras el río Mondego mantiene en alerta a 9.000 personas.

El tren de borrascas que lleva semanas afectando a España también está azotando con fuerza otras zonas de Europa, principalmente nuestros países más próximos como Portugal, Francia o Italia.

En este último, helicópteros y equipos fluviales ayudan a evacuar a 40 personas atrapadas en sus casas. El río Crati se ha desbordado inundándolo todo a su paso. Aunque no ha sido el único. En la provincia de Cosenza no ha parado de llover. Como resultado, más de 20 personas han tenido que ser evacuadas en lanchas.

Más cerca de la capital italiana, en Fiumicino, el agua del mar ya ha entrado en las viviendas más costeras. Es lo que deja en el país la borrasca Nils, aunque la nueva borrasca Oriana ya se está acercando y podría agravar la situación.

Por su parte, en Francia ya suman 30 días en alerta naranja o roja, lo que dejan a casi 900 personas desalojadas en 20 municipios franceses. A primera hora de la mañana de este sábado, el 80% de los hogares afectados por la borrasca Nils ya les ha vuelto la luz, aunque aún permanecen más de 171.000 viviendas sin electricidad y continúan con las evacuaciones.

Las cifras de precipitaciones están batiendo récords de los último cinco años en el país galo: el río Garona ha superado los 10 metros por encima de su nivel habitual.

Eso sí, es en Portugal donde las cifras son mucho más elevadas. Las intensas lluvias provocaron la ruptura de un dique en la zona de Coimbra y, en consecuencia, al menos 3.000 personas permanecen fuera de sus viviendas.

Allí preocupa especialmente el río Mondego, que después de dos días desbordado, mantiene en alerta a 9.000 personas que están en preaviso para ser evacuadas si la situación empeora.

