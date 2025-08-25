Nieves, vecina desalojada por los incendios: "Siempre ha habido alguno, pero ahora con tanta maleza y la sequía es peor"

Nieves estaba de vacaciones en Viñayo con su marido cuando la Guardia les avisó de evacuar su casa por la cercanía del fuego. Pasaron la noche en un pabellón en La Magdalena y aún sin certeza de regreso, dice: "Espero no tener que salir de nuevo, el humo se acerca otra vez"

En la localidad de La Magdalena, en León, se han refugiado varios de los desalojados afectados por el incendio. Entre ellos está Nieves, una mujer de Viñayo que se encontraba de vacaciones allí y que tuvo que abandonar su casa junto a su marido.

Durante la entrevista, relata que siguen a la espera de poder regresar a sus hogares:"Nos iban a llevar, pero la Guardia Civil recibió un aviso y aquí estamos, esperando", explica.

La incertidumbre sigue presente: "Esperemos que no haya que volver a salir de casa, porque veo que el humo se está arrimando mucho hacia aquella parte otra vez".

Sobre lo ocurrido el día anterior, recuerda: "Estábamos en casa, sabíamos que había fuego por ahí, pero estábamos tranquilos. De repente llegó la Guardia y nos dijo que había que desalojar, y nos bajaron".

Respecto a cómo han pasado la noche en el pabellón donde se han instalado temporalmente, agradece el trato recibido: "Nos han atendido muy bien".

Cuando se le pregunta si recuerda algo similar, Nieves hace memoria: "Siempre ha habido algún incendio, pero antes no había tanta maleza en el monte porque había cabras, ovejas y vacas, y estaba todo más limpio. Si había un fuego, se apagaba enseguida. Ahora, según está todo, arde sin remedio. Y este año, con la sequía, aún más".