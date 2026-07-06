Iñaki López, sobre la injerencia de Trump con la FIFA por la roja a Balogun: "Ni Negreira tenía tanto poder de decisión sobre el fútbol"

"Para que ustedes lo entiendan: en el Mundial de Estados Unidos están el árbitro, el VAR y Donald Trump", afirma Iñaki López, que compara las presiones del presidente de EEUU con la FIFA con el partido que obligó a repetir Hitler en Berlín 1936.

El escándalo ha saltado en el Mundial de fútbol después de que la FIFA haya retirado la tarjeta roja que vio el delantero estrella de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, en su partido contra Bosnia, y que le impedía jugar contra Bélgica en los octavos de final.

La polémica es aún mayor después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya reconocido que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revocaran la sanción.

Una decisión que ha provocado el enfado de todo el mundo del fútbol, desde la principal afectada, la selección belga, hasta la UEFA.

"Para que ustedes lo entiendan: en el Mundial de Estados Unidos están el árbitro, el VAR y Donald Trump", comenta Iñaki López, que afirma rotundo que "ni Negreira tenía tanto poder de decisión sobre el fútbol".

El presentador recuerda que en las olimpiadas de Berlín de 1936, en la Alemania nazi, Austria perdió un partido contra Perú y Hitler hizo que se repitiera el partido: "Algo así es lo que estamos viviendo", asegura.

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