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El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos y a 19 a Koldo; Aldama no entra en prisión

Insiste en convocar elecciones

Feijóo exige a Sánchez que se "marche" tras la condena a Ábalos: "Todo es una basura. Es la sentencia a un símbolo del sanchismo"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha reiterado que "Sánchez debe irse" y asumir "responsabilidades políticas" porque él fue quien nombró a Ábalos ministro. "Es el fin de la escapada", ha asegurado.

Imagen de Alberto Núñez Feijóo.
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánhez, que asuma sus "responsabilidades políticas" y dimita, tras conocer la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

En una rueda de prensa, Feijóo ha dicho que Ábalos "no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo" sino que lo hizo Sánchez y, por ello, ha afirmado que la única salida del Gobierno es la convocatoria de elecciones inmediata.

"Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha insistido.

En opinión de Feijóo, la sentencia del Supremo es una condena al Gobierno y ha argumentado a este respecto, que el exministro de Transportes le llevó a la presidencia del Gobierno al actual jefe del Ejecutivo tras una moción de censura y ahora, ha advertido, "Pedro Sánchez debe irse tras él". "Ni Sánchez hubiera sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiera sido posible sin Sánchez", ha asegurado, advirtiendo que este es "el fin de la escapada".

"Es indecente que siga un minuto más, insostenible para sus socios e insoportable para los españoles, nadie le votó para las mordidas, ni para que se organizaran cacerías contra la Policía, la Guardia Civil, los medios y la justicia", ha destacado.

El líder del PP ha señalado que la situación en la que se encuentra inmersa la política española es "gravísima", recordando los casos que rodean al PSOE. "Son 15 causas judiciales. Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible", ha recalcado.

Durante la rueda de prensa, ha insistido en que esta sentencia afecta a "un símbolo del sanchismo" que defendió una moción de censura para "prometer un Gobierno limpio" y ahora ha sido "condenado a 24 años de cárcel por corrupción".

Un exministro al que ha recordado que el presidente del Gobierno le entregó "toda su confianza". "La justicia ha hablado, y ahora debe hablar la política", ha insistido, criticando que se ha tomado por costumbre que el Ejecutivo "no asuma responsabilidades".

"Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales, y Sánchez debe afrontar las políticas", ha reiterado, señalando que el Gobierno hablaba de "bulos y conspiraciones" y ahora ya hay una sentecia firme.

"Esta es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros, ¿a qué esperan?", se ha preguntado, insistiendo en que nadie los voto "para que robasen".

"No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar", ha afirmado el líder del PP, quien ha insistido en que no va a presentar una moción de censura si no tiene la mayoría suficiente de la Cámara para que salga adelante.

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