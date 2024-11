La delegada del Gobierno carga contra Mazón por "mentir" sobre las ayudas a las víctimas: "No me parece justo"

Gran enfado de Pilar Bernabé a su salida del CECOPI. La delegada del Gobierno ha cargado contra Carlos Mazón, president de la Generalitat, y ha dicho que "no es justo" que se haya dicho que las ayudas que están llegando a las zonas y a los afectados y afectadas por la DANA "son de una manera o de otra".

"Seguimos trabajando en las cuestiones de la emergencia, y por supuesto que trabajamos en la reconstrucción de Valencia. Para el Gobierno es clave. Es fundamental. Trabajamos desde todos los ministerios, con todo el músculo del Estado, para llegar a todos los ámbitos", ha contado.

Y luego, contra Mazón: "No me parece de recibo, no es justo, que se use todo tipo de argumentos para generar confusión. Me dolió escuchar al president sobre si las ayudas son de una manera o de otra. Hacer ese tipo de afirmaciones va en contra de la gente. Genera dolor. Y es falso".

"Las ayudas directas ascienden a 8.068 millones de euros, ya aprobados y en funcionamiento, que no tienen intereses. Que no se tienen que devolver. Que van directos a familias, pymes y autónomos. Todo, frente a los 250 millones de la Generalitat. Lo multiplica por 32", ha explicado.

Bernabé ha continuado expresando su malestar: "Si creen que con eso atacan al Gobierno... a los únicos que generan dolor son a las personas. No es justo. ¿Se imaginan que se les desmotiva para recibir una ayuda que por derecho tienen? Me molesta perder un minuto de mi tiempo en explicar estas cosas. No vamos a dejar a los valencianos y a las valencianas. No nos vamos a ir hasta que se haya reconstruido la provincia de Valencia".

"Se busca la manera de garantizar la salud"

Una de las principales preocupaciones, los garajes particulares: "La UME y todos los servicios del Estado, en el momento en que está el nivel 2, responden a la dirección de la emergencia que recae en la Generalitat, en la Conselleria de Justicia e Interior. Es una cuestión clara, que está en la ley. Entiendo el malestar de la gente que necesita que saquen el lodo de sus garajes. Se está buscando la manera de garantizar la salud de todos. Ayer, un miembro de la UME sufrió un incidente, ¿se imaginan que le pasa a un ciudadano? La emergencia lleva unos pasos. Antes había un problema en el alcantarillado, ahora se está abordando esto".

"Hay que dejar a un lado las cuestiones políticas, necesitamos estar a la altura de los ciudadanos. Hay que garantizar la salud, tanto la de los particulares como la de los voluntarios. Todos los lodos requieren un tratamiento especial. Los lodos del alcantarillado suponían un peligro de salud pública. Ahora, hay quien lo tiene debajo de su casa. Se está preparando todo para que entren las máquinas", concluyó Bernabé.

Camarero: "Robles debería pedir perdón"

Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha cargado a su vez contra Margarita Robles, ministra de Defensa, por sus palabras sobre la limpieza de los garajes particulares tras la DANA: "Debería pedir perdón. Son manifestaciones absurdas e inhumanas. Ha venido aquí a confundir, a manipular sin ningún tipo de información. Por supuesto que el CECOPI no ha dicho que la UME actúe en los garajes públicos y no en los privados".

"Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad. Se está trabajando para retirar los lodos. Desde hace tiempo, en retirarlo de las calles; luego, en las alcantarillas. Ahora se trabaja en los garajes, y en los privados también", terminó Camarero.