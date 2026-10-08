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Habla de "manipulación emocional"

Feijóo acusa a Sánchez de intentar "manipular" con la vivienda tras la muerte de Maricarmen: "No va a colar"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha criticado que ahora el PSOE pretenda que su campaña electoral para las generales "gire sobre la vivienda" con el objetivo de "manipularlo todo" y "a todos".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo da una rueda de prensa tras la Junta Directiva Nacional del Partido Popular El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo da una rueda de prensa tras la Junta Directiva Nacional del Partido PopularAgencia EFE
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El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de pretender "manipular" a los españoles con la vivienda pero ha avisado que "no va a colar".

Así se ha pronunciado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos-, un día después del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. Sin embargo, en su discurso no ha hecho ninguna mención especifica a Maricarmen.

El presidente del PP ha cargado duramente contra la política de vivienda del Gobierno durante ocho años porque han visto "desahucios uno tras otro". "97 desahucios diarios, señor Sánchez. 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto", ha enfatizado.

Por eso, ha criticado que ahora el PSOE pretenda que su campaña electoral para las generales "gire sobre la vivienda" con el objetivo de "manipularlo todo" y "a todos". A su entender, el PP no puede permitir esa "manipulación emocional a los españoles" y tiene que evitar "caer en sus trampas". "Os digo, no va a colar", ha resaltado, para pedir a los suyos que la manera de "desmontar cada engaño" pasa por "decir la verdad".

"Os digo, no va a colar. No va a colar", ha insistido, cosechando una fuerte ovación de los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP, de la que se han ausentado algunos 'barones' por motivos de agenda en sus territorios.

En este punto, el presidente de los 'populares' ha afirmado que el Partido Popular tiene la "obligación de desmontar cada engaño" y ha añadido que la manera de hacerlo es "decir la verdad" a los españoles.

"Vienen las maniobras, las promesas de última hora, viene el uso de las instituciones a su servicio, viene el ruido para tapar el balance y vendrá el miedo. Intentarán generarlo, lo hacen siempre, llevan ocho años haciéndolo", ha avisado.

En esta situación, Feijóo ha dicho que el PSOE debe tener claro que el PP "no va a bajar la cabeza" y no va a "caer en sus trampas". "Y no le vamos a dejar pasar ni una, ni grande ni pequeña. No vamos a seguir su juego", ha abundado.

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