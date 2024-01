El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez ha sido "humillado por sus socios" tras el 'no' de Junts a la amnistía y le ha acusado de perder "el control". "Es un Gobierno con respiración asistida, hay muchas facturas que pagar", ha señalado en una entrevista en Espejo Público.

A pesar de ello, el líder del PP ha advertido de que a pesar del giro de Junts, no se trata de "un hecho definitivo en este legislatura", en la que, dice, "va a pasar lo que diga Puigdemont". "Ayer no se paró la ley de amnistía, queda un mes para aceptar más enmiendas", ha señalado.

Lo cierto es que, al no apoyar finalmente Junts la ley, el texto volverá a la Comisión de Justicia, donde se tramitará de manera urgente. Esto supone que el PSOE y los independentistas tienen por delante como mucho un mes más de negociaciones para lograr un texto definitivo.

El líder popular se ha mostrado convencido de que esta ley "no pasará el filtro europeo tal y como está" y ha apuntado que Bruselas "se está preguntando si estos es Hungría o la antigua Polonia".

"Le estamos planteando a Europa que mire lo que está ocurriendo en España", ha dicho, remarcando que el de Sánchez es "el peor Gobierno que ha tenido España": "Europa tiene que parar este ataque masivo desde el Gobierno a el estado de derecho".

En su intervención, Feijóo también ha criticado que la presidenta del Congreso no llamara "al orden" este martes a los diputados que, según el popular, acusaron "al sistema judicial español" de ser "un conjunto de prevaricadores y que los jueces son unos corruptos". "Decir que en la Cámara se puede hacer lo que uno considere oportuno, no es verdad, esto no es una dictadura. Los diputados no podemos hacer lo que nos de la gana", ha advertido.

Feijóo: "El terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror"

Por otra parte, el líder del Partido Popular ha sido muy tajante a la hora de calificar lo que se vivió en Cataluña durante los años del procés, que según apunta, es "terrorismo": "Se han producido actos vandálicos, tensiones en el aeropuerto, se han cortado autovías, policías agredidos con incapacidad permanente, esto es la kale borroka independentista en Cataluña".

"El terrorismo es terror, y en Cataluña hubo momentos de absoluto terror. Ahora le corresponde a los jueces tipificar. Lo que ocurrió en Cataluña es puro terror y fascismo, la gente no podía salir a la calle, la gente tenía miedo y no salía de casa", ha zanjado.