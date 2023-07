Los trabajos de exhumación en Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, consiguen identificar a las primeras cuatro víctimas. Se han reconocido los cadáveres de una mujer y tres hombres entre los que se encuentra Valerico Canales, asesinado por el franquismo.

Su hijo Fausto, de 90 años, llevaba desde 2003 reclamando sus restos. Llegó a acudir a todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, después de 87 años, podrá darle una sepultura digna.

En unas declaraciones a laSexta, Fausto ha contado que tienen pensado enterrar a su padre "dignamente en el cementerio de Pajares de Adaja", en Ávila, el domingo 20 de agosto. Una fecha que han escogido porque es "cuando hace 87 años que se llevaron" a Valerico de su caso. "Me he acordado de mi hermano que murió hace un año y medio y estaba esperando este acontecimiento, pero no ha podido vivir este momento", ha lamentado Fausto.

Los técnicos que en junio comenzaron los trabajos de exhumación de las 128 víctimas en el antiguo Valle de los Caídos han identificado los restos antropológicos de doce personas, logrando identificar a cuatro de ellas. Los primeros restos identificados, pertenecientes a la caja 198 del Valle de Cuelgamuros, corresponden en concreto a once hombres y una mujer.

Son cuatro las personas que han sido identificadas genéticamente. Responden a los nombres deValerico Canales, Emilio Caro, Flora Labajos y Román González, todas ellas del grupo de los denominados siete de Pajares, naturales de Pajares de Adaja y que fallecieron fusilados en la Guerra Civil.